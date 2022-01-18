На що вакциновані школярі зможуть витратити "ковідну" 1000 гривень: пропозиція МОН

МОН надало пропозиції щодо розширення програми "Є-підтримка" на дітей віком 14 – 18 років. Зокрема, пропонують, щоб вакциновані школярі могли витратити "ковідну" 1000 гривень на позашкільну освіту.

Рішення про початок виплат тисячі гривень за вакцинацію Уряд ще не ухвалив, поки це просто пропозиція Міносвіти.

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МОН пропонує, щоби вакциновані підлітки могли використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо виплат для дітей від 12 до 14 років.

Наразі вакцинація школярів не є обов’язковою, але якщо в МОЗ ухвалять таке рішення (про обов’язкову вакцинацію дітей шкільного віку), то в МОН будуть неухильно виконувати його й вимагати щеплення.

Наразі розглядається питання щодо вакцинації дітей від 5 років. Але це суто медичні показання. Ми будемо слідувати тим протоколам, які буде затверджувати Міністерство охорони здоров’я,

– кажуть у МОН.

До слова, виплати по 1 000 гривень за вакцинацію двома дозами проти COVID-19 українцям почалися видавати ще в грудні 2021 року, але вони поки недоступні для підлітків.