Рішення про початок виплат тисячі гривень за вакцинацію Уряд ще не ухвалив, поки це просто пропозиція Міносвіти.

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МОН пропонує, щоби вакциновані підлітки могли використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо виплат для дітей від 12 до 14 років.

Наразі вакцинація школярів не є обов’язковою, але якщо в МОЗ ухвалять таке рішення (про обов’язкову вакцинацію дітей шкільного віку), то в МОН будуть неухильно виконувати його й вимагати щеплення.

Наразі розглядається питання щодо вакцинації дітей від 5 років. Але це суто медичні показання. Ми будемо слідувати тим протоколам, які буде затверджувати Міністерство охорони здоров’я,

– кажуть у МОН.

До слова, виплати по 1 000 гривень за вакцинацію двома дозами проти COVID-19 українцям почалися видавати ще в грудні 2021 року, але вони поки недоступні для підлітків.

Цікаво! Українці вже витратили 1,5 мільярда гривень за допомогою програми "єПідтримка". Найбільше грошей витратили на книжки.



На що українці витрачають "ковідну" тисячу:



книжкові магазини – 490 мільйонів гривень;

кінотеатри – 386 мільйонів гривень;

театри, концерти та розважальні послуги – 188 мільйонів гривень;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 180 мільйонів гривень;

спорт – 146 мільйонів гривень.