Рішення про початок виплат тисячі гривень за вакцинацію Уряд ще не ухвалив, поки це просто пропозиція Міносвіти.
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МОН пропонує, щоби вакциновані підлітки могли використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо виплат для дітей від 12 до 14 років.
Наразі вакцинація школярів не є обов’язковою, але якщо в МОЗ ухвалять таке рішення (про обов’язкову вакцинацію дітей шкільного віку), то в МОН будуть неухильно виконувати його й вимагати щеплення.
Наразі розглядається питання щодо вакцинації дітей від 5 років. Але це суто медичні показання. Ми будемо слідувати тим протоколам, які буде затверджувати Міністерство охорони здоров’я,
– кажуть у МОН.
До слова, виплати по 1 000 гривень за вакцинацію двома дозами проти COVID-19 українцям почалися видавати ще в грудні 2021 року, але вони поки недоступні для підлітків.