Українці розповіли, як вони ставляться до професії вчителя. Так, з’ясувалося, що лише цього року педагогів почали більше цінувати у зв’язку з карантином.

Дослідницька компанія Kantar Україна на замовлення "Освіторії" опитала близько тисячі українців з усіх регіонів віком від 18 до 55 років, щоб дізнатися їхнє ставлення до вчителів.

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Робота важлива, але її не цінують

83,2% українців лише у 2020 році визнали, що вчителі важливі, але українське суспільство мало їх цінує. Помітно, що респонденти віком 30–40 років набагато частіше відповідають, що вчительська праця таки цінується.

Показник ефективності вчителя — досягнення учня

Майже 90% опитаних вважає найкращим показником ефективності роботи вчителя – досягнення та особистісний розвиток кожного учня. І тут йдеться не про гарні оцінки, хоча близько 5% вважають це показником хорошого учня.

Чи має вчитель бути наставником для дитини? Тут думки українців розділилися. Так, для 47,5% вчитель – це перш за все фахівець, який має виконувати свої професійні обов’язки, а 46,3% бачать вчителя як ментора і наставника, який має підтримувати школярів і допомагати.

Вчитель — не професія мрії

Проте не всі вважають, що професія вчителя є найкращою. Під час опитування половина українців зізналася, що не хотіла б, щоб їхня дитина стала вчителем. На це запитання 50 % опитаних відповіли негативно, і лише 9,4% сказали, що позитивно ставляться до цього.

Проте, згідно з дослідженнями Varkey Foundation та OECD, в освітніх супердержавах рейтинг професії вчителя високий. Наприклад, у Канаді 36% батьків заохочують своїх дітей ставати вчителями.

Цікаво, що є кілька країн, де педагоги найбільше відчувають, що їх цінують — Сінгапур, Фінляндія, Нова Зеландія та Канада.