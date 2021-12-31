Державна служба якості освіти опублікувала соціологічне дослідження щодо якості освіти в сільських школах.

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Цікаво, що учні часто вказували, що їм важко розмежувати шкільне й позашкільне життя. Насамперед тому, що саме в школі вони мають друзів та проводять чимало часу.

До того ж, вони скаржаться, що інших місць для соціалізації молоді в їхніх селах немає.

Що дітям у селах заважає вчитися

Для оцінки якості навчання у школі учням запропонували висловити своє бачення щодо восьми тверджень, які описували процес навчання у скоріше негативному світлі.

Результати опитування:

14% респондентів погоджуються, що їм нецікаво вчитися і що навчання занадто складне для них,

8% зазначають про неможливість отримати гарні оцінки через упереджене ставлення вчителів, страх зробити помилку через насмішки вчителів та/або учнів,

4% респондентів говорять про нерозуміння, навіщо їм освіта, некомфортність почуття у школі через психологічне чи фізичне насильство, те, що вони вже працюють і заробляють гроші, тому навчання їм непотрібне.

Водночас серед бар’єрів для навчання учні називають:

надмірне навчальне навантаження, зокрема для тих, хто готуються складати ЗНО;

обсяг домашніх завдань, які, за словами учнів, “не встигає перевіряти і сам вчитель”;

велика кількість предметів, доцільність яких як обов’язкових незрозуміла учням, застарілі методи й підходи до викладання.

Більшість учасників дослідження стверджували, що школам бракує "сучасності" в облаштуванні освітнього простору. Зокрема:

недостатньо сучасних зручних меблів;

бракує лабораторій для дослідів на уроках фізики, хімії і біології;

надмірне теоретичне викладання предметів і немає практичного складника;

немає місця для харчування в школі;

брак літератури в шкільних бібліотеках.

Якою є ідеальна школа для сільських учнів

Ідеальна школа, на їх думку, – це заклад, де:

їх підтримують вчителі й однокласники;

панує дружня й доброзичлива атмосфера;

розвинена сучасна та якісна інфраструктура;

присутні сучасні підходи вчителів до подачі матеріалу;

немає цькування та дискримінації.

Учні вважають важливою свою участь у позакласних заходах та в більш системній роботі над облаштуванням території школи, озелененням тощо. Так для них формується сприятливе освітнє середовище.

Думки про ідеального вчителя. Школярі найбільше очікують від педагогів підтримки, мотивації, розуміння та поваги. Вони хочуть довіряти вчителям, як другу / подрузі й радитися з різних питань.

Також вони хочуть, щоб учителі цікаво, доступно і професійно викладали матеріал та без перешкод роз’яснювали додатково, якщо учням не зрозуміло щось із предмета.

На їх думку, “Ідеальні” вчителі не розділяють клас на “улюбленців” та ставиться до всіх однаково, незалежно від рівня знань або соціального статусу учня.



Позитивні й негативні практики вчителів сільських шкіл / Інфографіка: ДСЯО

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