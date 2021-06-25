Що учням почитати влітку: 10 цікавих книг поза шкільною програмою

В учнів вже почалися літні канікули. І щоб трохи відпочити та підготуватися до наступного року, діти часто читають позакласну літературу. Тому ми підготували кілька крутих та цікавих книг для дітей, які надихнуть на роздуми.

Експерти переконують, що шкільна програма наповнена класичними творами, а під час канікул діти хочуть легшої літератури, яку можна було б почитати в парку чи на березі річки.

До теми 10 смішних "перлів" з творів, які випускники написали на ЗНО з української мови у 2021 році

Що учням почитати влітку

"Небезпечні мандри" Річард Адамс

Вік: 5 – 8 класів

"Небезпечні мандри" – це пригодницький роман, за який автор отримав найпрестижніші премії у дитячій літературі. Це історія про пригоди групи кроликів, що покинули домівку в передчутті біди та вирушають на пошуки нового дому.

У книзі життя та характер звірів подібні до людських. Вони мають власну мову, звичаї, приказки, легенди та пророцтва.

"Убити пересмішника" Гарпер Лі

Вік: для учнів 6 – 8 класу

Це класика, яка ідеально підійде для дитячого читання – такий собі роман-дорослішання, присвячений расовій дискримінації. Учні отримають історію від шестирічної Джин Луїзи.

Письменниця також зачіпає чимало соціальних питань: несправедливість, протистояння консервативних та прогресивних мешканців містечка, гендерна нерівність тощо.

Так, дівчинку змушують відповідати традиціям і стереотипам попри активний характер. З віком цей тиск лише збільшується, а її брат Джин віддаляється. Чим же закінчиться історія – читайте у книжці.



Дитина читає книгу / Фото "Лімпопо"

"Не відпускай мене" Кадзуо Ішігуро

Вік: для учнів 10 – 11 класів

Ця книга була номінантом Букерівської премії та одним з кращих романів з 1923 по 2005 роки за версією журналу "Тайм". Вона розповідає про світ, де людство навчилось вирощувати клонів у якості донорів органів для громадян.

У центрі оповідання – доля трьох дітей, що дорослішають, закохуються та вивчають світ, як будь-які підлітки. Втім, з самого народження їм закладають думку про особливе призначення – стати донором.

"Квіти для Елджернона" Деніел Кіз

Вік: для учнів 8 – 11 класів

Роман американського письменника Деніела Кіза чудово підійде для обговорення толерантності та інклюзії. Оповідь у ньому ведеться від Чарлі – чоловіка з низьким інтелектом, який хоче стати розумним.

І хоча колеги знущаються та кепкують з нього, він лишається дружнім, відкритим і щасливим. Згодом Чарлі погоджується на операцію, яка мала б підвищити його розумові здібності.

І в результаті герой дійсно стає генієм. Втім, це не робить його щасливим. Адже Чарлі починає розуміти злі жарти, презирство й зневагу, з якими ставився до нього світ.

"Мій друг кит" Бенджі Девіс

Вік: для учнів 9 – 11 класу

Книжка "Мій друг кит" – це дуже морська й чуттєва історія про маленького хлопчика, який живе з батьком і шістьма котами на березі моря і йому дуже самотньо.

Аж одного разу хлопчик знаходить друга – маленького кита, якого викинуло на берег після шторму. Турботливий хлопчик поселяє друга у ванні, однак розуміє, що там киту не місце й рано чи пізно доведеться розпрощатися.

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До того ж, історія вже має продовження – "День, коли кит повернувся". Також ця книжка за своєю атмосферою нагадує анімаційний фільм "Пісня моря" 2014 року.

"Історія твого життя" Тед Чан

Вік: для учнів 9 – 11 класів

Науково-фантастична повість американського письменника Теда Чана, що розповідає про прибуття на Землю кораблів іншопланетної раси гептаподів.

Оповідь ведеться від мовознавця Луїз Бенкса, що намагається розшифрувати мову чужинців та виявляє відмінності між свідомістю людей і гептаподів, які відбиваються у їхній мові.

"Фіаско" Станіслав Лем

Вік: для учнів 7 – 11 класів

Станіслав Лем вважається одним із кращих авторів наукової фантастики. В романі «Фіаско» він розповідає про космічну експедицію, що має ввійти в контакт з іншопланетною цивілізацією.

На подорож витрачено мільярди, а сама вона зайняла роки. Діставшись точки призначення, люди виявляють, що мешканці планети відмовляються йти на контакт та поводяться вороже. Чим все закінчиться – зможете прочитати в книзі.



Книги для прочитання влітку / Фото vsiknygy.net

"Піщані королі" Джордж Мартін

Вік: для учнів 5 – 9 класів

Якщо діти хочуть познайомитись з творчістю Джорджа Мартіна, запропонуйте їм пригодницьке оповідання "Піщані королі". Його герой – жорстокий та недалекий багатій Саймон Кресс – колекціонер небезпечних і рідкісних тварин.

Так, зайшовши одного разу у зоомагазин в пошуку нових експонатів, він дізнається про комахоподібних істот під назвою "піщані королі". Ці комахи мають колективний розум, здатні усвідомити присутність володаря та вести складні військові кампанії. До чого це призведе – читайте у книжці.

"Морок над Інсмутом" Говард Лавкрафт

Вік: для учнів 5 – 9 класів

Ця література чудово підійде для дітей, які обожнюють жахи. І «Морок над Інсмутом» – один з кращих творів автора. Він розповідає історію молодого чоловіка, який зупиняється у закритому від світу містечку Інсмут.

Там місцеві мешканці є відлюдькуватими, мають дивну зовнішність та ревно охороняють свої таємниці. А надмірна цікавість може дорого вартувати головному герою.

"Знедолені" Урсула Ле Гуїн

Вік: для учнів 10 – 11 класів

Це науково-фантастичний твір однієї з класиків фентезі та фантастики. За сюжетом події відбуваються на двох планетах: Уррас та Анаррес. Перша є світом капіталізму та нерівності, але багата ресурсами, а друга – пустельна, з бідною рослинністю та фауною.

Геніальний фізик з Анарресу стоїть на порозі історичного відкриття та відправляється на Уррас, де йому обіцяють підтримку в дослідженнях. Ця подорож допомагає герою порівняти власний світ та звичаї покинутого Урраса.