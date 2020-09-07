Центр громадського здоров'я України надав рекомендації для батьків, що має бути в рюкзаку школяра для безпечного навчання під час пандемії COVID-19. Зокрема, дитина повинна мати особисті маски та антисептик.

Так, Центр громадського здоров’я опублікував у фейсбуці інструкцію, що має бути у рюкзаку учня для навчання з 1 вересня.

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Що треба давати школяреві для безпеки в школі під час карантину:

щонайменше дві захисні маски (одну з них варто носити на перервах, а іншу мати про запас, якщо перша забрудниться);

кишеньковий антисептик для шкіри з вмістом спирту не менше 60% (краще надавати перевагу гелям, не рідинам);

паперові хустинки.

У ЦГЗ пояснюють, що школярі для масок мають мати окрему кишеню в рюкзаку, щоб вони не торкалися до інших шкільних аксесуарів.



Що має бути в рюкзаку школяра під час карантину / Інфографіка ЦГЗ

До того ж, батьки мають пояснити дитині, що маска – це предмет особистого користування. Обмінюватися ними заборонено, як і класти використану маску поряд з чистою.

Як учням користуватися антисептиком? Центр громадського здоров’я запевняє, що якщо дитина користується антисептиком, то вона має покривати ним всю поверхню шкіри рук. А обробляти руки треба не менше 30 секунд. Проте, дітям до 14 років використовувати антисептик не рекомендовано.

До слова, у Центрі громадського здоров’я раніше розповіли, як що батьки мають обрати правильні маски для дітей, які ті будуть використовувати на навчанні. Більше про це – читайте за посиланням.