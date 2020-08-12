У сучасному світі прокрастинують, напевно, усі, і це природно й зрозуміло. Ми часто відкладаємо свої справи на наступний день чи навіть тиждень, знаходячи цьому різні причини. Проте з цим дійсно треба боротися та змінювати свої звички.

Що таке прокрастинація

Прокрастинація — це перекладання на потім (з лат. "перенесення на наступний день"). Тобто, це ситуація, коли ви обіцяєте собі або іншим щось зробити, але перекладаєте це спочатку на інший день і, в результаті, робите її в останній момент або взагалі забуваєте за неї, пише 24 канал.

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Екперти запевняють, що прокрастинацію часто супроводжує почуття провини, а іноді навіть сорому. Так, Стів Скотт у своїй книзі "Сила прокрастинації" наголошує, що різні люди прокрастинують по-різному та в різних випадках. До прикладу:

учень буде зволікати з виконанням важливих завдань у школі та почне готуватися до тесту чи семестрової контрольної в останню хвилину;

службовець не поспішатиме з виконанням робочого завдання, бо воно складне й вимагає значних зусиль;

спортсмен затягуватиме зі з’ясуванням наслідків отриманої травми, бо боятиметься пропустити важливу гру.

За його словами, прокрастинація – це один із наших механізмів захисту. Вона попереджає нас про завдання, яке ми чомусь не хочемо виконувати.



Прокрастинація / Фото kom-dir

Які почуття можуть ховатися за прокрастинацією

страх (чи вийде це зробити);

сум (коли людина не відпустили щось у минулому і це заважає їй будувати плани на майбутнє);

злість (невдоволення задачею, коли вона насправді не ваша, ви не маєте або не хочете її робити, тому відкладатимете до останнього);

сором та вина (хоча це вже більше наслідок прокрастинації, але через них люди продовжують відкладати справи й далі).

Як відрізнити лінь від прокрастинації? Експерт радять поставити собі питання: "Навіщо я це роблю?". Якщо ваша відповідь: "Щоб досягти конкретної мети", але щось заважає вам зробити це прямо зараз, то ви прокрастинуєте.

Якщо ваша відповідь: "Щоб досягти конкретної мети", але ви не впевнені, що взагалі хочете її досягти, то ви лінуєтесь, щоб зберегти енергію чи уникнути чогось гіршого.

Як уникнути прокрастинації

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Навіщо

Якщо ви зловили себе на тому, що можете зробити щось зараз, але відкладаєте це, то запитайте себе: «Для чого це мені взагалі потрібно?». Якщо справа дійсно важлива, подумайте, що конкретно заважає вам зробити її просто зараз, проаналізуйте, які почуття ховаються за прокрастинацією. Намагайтеся самі виявити справжню причину відкладання.

Підготуйте себе

У кожному завданні є складові, які можуть сподобатись, навіть якщо саме завдання загалом неприємне для вас. Тому для початку знайдіть легшу або меншу задачу і зробіть її першою, щоб "завести" мозок. А потім вже беріться до важчої роботи.

Зосередьтеся

Нейрофізіологи стверджують, що є два режими роботи мозку: сфокусований (коли ви здатні концентруватись, аналізувати й знаходити рішення для конкретних задач) та дифузний (коли ви думаєте водночас про все одразу й ні про що конкретно).

Іноді необхідно зосередитись на чомусь, що вимагає від вас максимальної концентрації. Так, ви самі створюєте для себе умови, в яких вас ніщо не відволікає від роботи. Бо навіть незначне повідомлення від колег здатне витягнути вас із режиму "потоку", а повертатися у нього можна 20-30 хвилин.

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Винагородіть себе

Після кожного складного чи дискомфортного для вас завдання ви маєте винагородити себе. У кожної людини є різні приємності, які приносять задоволення та відновлюють ресурс. Наприклад, хтось любить випити чаю, вийти на балкон подихати свіжим повітрям, а інший піде на масаж чи в кіно. Знайдіть для себе 10 ресурсних «батарейок», які здатні перезарядити вас після нудної, рутинної чи тривалої роботи.

Як можна подолати прокрастинацію?

Експерт Стів Скотт у своїй книзі радить спробувати "Метод помодоро", який запропонував Франческо Чірілло ще в кінці 1980-х років.

5 кроків "Методу помідора", завдяки яким ви подолаєте прокрастинацію