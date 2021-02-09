Що таке податки та чому їх треба сплачувати: порівняння різних країн Європи

У повсякденному житті кожна людина стикається з податками. Вони є різними, тісно пов'язані з витратами і доходами громадян та напряму впливають на розвиток країн.

Податки – це гроші, які населення та компанії сплачують державі для того, щоб вона могла здійснювати свої функції. Їх збирають до державного або місцевого бюджету, а потім розподіляють на необхідні галузі.

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Найпоширенішими категоріями податків є наступні:

податки на споживання;

податки на доходи;

податки за користування майном.

Чому потрібно сплачувати податки

Ефективна система оподаткування сприяє розвитку будівництва доріг та іншої інфраструктури, зміцнює обороноздатність країни, забезпечує належний рівень освіти та медицини.

Частина податків витрачається на пенсії та інші соціальні виплати для допомоги людям, які через певні обставини є непрацездатними. Багато соціальних послуг, зокрема субсидії на комунальні послуги, насправді, не є безкоштовними, а оплачуються з податків.

Цілі податків

В системи оподаткування є безліч цілей, та можна виділити 4 основні:

Дохід бюджету . Податки складають основну частину доходів для місцевих та державного бюджетів. Вони використовуються для фінансування шкіл, лікарень та інших соціальних сфер.

. Податки складають основну частину доходів для місцевих та державного бюджетів. Вони використовуються для фінансування шкіл, лікарень та інших соціальних сфер. Розподіл . Гроші перерозподіляються на користь тих, хто цього найбільше потребує, зокрема пенсіонерів, тимчасово безробітних, осіб з інвалідністю тощо.

. Гроші перерозподіляються на користь тих, хто цього найбільше потребує, зокрема пенсіонерів, тимчасово безробітних, осіб з інвалідністю тощо. Регулювання . Деякі податки використовуються для підвищення цін окремих товарів, зокрема акцизний податок на алкоголь та тютюнові вироби. Мета акцизу – знизити попит споживачів на шкідливі товари. Пільги при сплаті податків навпаки повинні здешевлювати суспільно-корисні продукти.

. Деякі податки використовуються для підвищення цін окремих товарів, зокрема акцизний податок на алкоголь та тютюнові вироби. Мета акцизу – знизити попит споживачів на шкідливі товари. Пільги при сплаті податків навпаки повинні здешевлювати суспільно-корисні продукти. Представництво. Люди і компанії віддають частину своїх грошей державі, натомість держава повинна належно виконувати свої функції та ефективно використовувати зібрані кошти.

Податки в Україні

В деяких країнах злісну несплату податків прирівнюють до тяжких злочинів, таких як вбивство чи державна зрада. Відомого гангстера Аль Капоне було засуджено в США саме за несплату податків.

Як і у більшості країн, в Україні існують такі групи та види податків:

Податки на споживання (на додану вартість, акциз, мито);

Податки на доходи (на доходи фізичних осіб, ЄСВ, ЄП, на прибуток);

Податки на майно (на землю, на нерухомість та рухоме майно).

Існують різні форми оподаткування та методи стягнення коштів з фізичних осіб та компаній.

За 2017 рік в десятку найбільших платників податків України ввійшли 6 енергетичних компаній (у сфері нафти, газу та електроенергії) і 4 підприємства з виробництва та розповсюдження тютюнових товарів.

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Податки в інших країнах Європи

Українські податки, у порівнянні з іншими країнами, не є високими. Оцінку систем оподаткування щороку проводить німецька платформа Statista.

Найвагомішим показником є відсоток податку на доходи, й в Україні він доволі тривалий час залишається незмінним. Найвищі показники вже традиційно у країн Скандинавії та в Австрії, де податок на дохід складає понад 50% від загального прибутку:

Швеція – 57,19%;

Фінляндія – 56,95%;

Данія – 55,89%;

Австрія – 55%.

Україна посідає 33 місце в рейтингу серед країн Європи з податком на дохід лише у 18%.



Відсоток податку на дохід у різних країнах / Інфографіка Statista