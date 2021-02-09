Що таке податки та чому їх треба сплачувати: порівняння різних країн Європи

Джерело:24 канал
У повсякденному житті кожна людина стикається з податками. Вони є різними, тісно пов'язані з витратами і доходами громадян та напряму впливають на розвиток країн.
Податки – це гроші, які населення та компанії сплачують державі для того, щоб вона могла здійснювати свої функції. Їх збирають до державного або місцевого бюджету, а потім розподіляють на необхідні галузі.
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Найпоширенішими категоріями податків є наступні:
Ефективна система оподаткування сприяє розвитку будівництва доріг та іншої інфраструктури, зміцнює обороноздатність країни, забезпечує належний рівень освіти та медицини.
Частина податків витрачається на пенсії та інші соціальні виплати для допомоги людям, які через певні обставини є непрацездатними. Багато соціальних послуг, зокрема субсидії на комунальні послуги, насправді, не є безкоштовними, а оплачуються з податків.
В системи оподаткування є безліч цілей, та можна виділити 4 основні:
Як і у більшості країн, в Україні існують такі групи та види податків:
Існують різні форми оподаткування та методи стягнення коштів з фізичних осіб та компаній.
За 2017 рік в десятку найбільших платників податків України ввійшли 6 енергетичних компаній (у сфері нафти, газу та електроенергії) і 4 підприємства з виробництва та розповсюдження тютюнових товарів.
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Українські податки, у порівнянні з іншими країнами, не є високими. Оцінку систем оподаткування щороку проводить німецька платформа Statista.
Найвагомішим показником є відсоток податку на доходи, й в Україні він доволі тривалий час залишається незмінним. Найвищі показники вже традиційно у країн Скандинавії та в Австрії, де податок на дохід складає понад 50% від загального прибутку:
Україна посідає 33 місце в рейтингу серед країн Європи з податком на дохід лише у 18%.
Відсоток податку на дохід у різних країнах / Інфографіка Statista