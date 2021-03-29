Що таке мізогінія та чому з нею варто боротися в школах

Проблема насилля над жінками досі є дуже актуальною. В європейських країнах активно обговорюють впровадження уроків та виховних бесід з хлопчиками в школах щодо поваги до жіночої статі.

Боротися із проявами сексизму та упередженості до жіночої статі, на думку активістів, необхідно ще у шкільному віці. Навчити поважати протилежну стать можна завдяки низці заходів у закладах освіти.

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В чому полягає проблема

Міжнародне дослідження вказує на те, що діти навчаються гендерній поведінці ще в молодших класах, зокрема спостерігаючи за взаємовідносинами батьків та діями вчителів.

На думку експертів, освітній процес є основним інструментом у боротьбі з мізогінією. Педагоги повинні приділяти безпосередню увагу взаємодії хлопчиків та дівчаток, а також розвивати у них здорові моделі поведінки.

Що таке мізогінія Мізогінія – це ненависть або зневага до представниць жіночої статі.



Проявляється в численних формах, таких як соціальне виключення, сексизм, приниження та насильство над жінками, а також сексуальна об'єктивація.



Джерело: Джерело: Wikipedia

Роль школи

В початковій та середній школі варто навчати дітей повазі до представниць жіночої статі і розповідати їм про різні форми та види мізогінії.

Учителям потрібно дати можливість протидіяти насильству та запобігати проявам ненависті серед школярів. Для цього у навчальних програмах мають бути прописані чіткі освітні стратегії, які допоможуть педагогам активно діяти у подібних ситуаціях.

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Вчителі чоловічої статі повинні бути авторитетами для хлопчиків та показувати приклади для наслідування, адже вони також відіграють вирішальну роль у протидії сексистській поведінці.

Чоловіки-педагоги повинні звертати увагу на питання гендерної рівності та проявляти повагу до колег, цим самим навчаючи хлопчиків здоровій взаємодії з дівчатками.

Для того, щоб ситуація змінилася у майбутньому, школи, вчителі, батьки, молодіжні групи, спортивні організації, коледжі та університети повинні бути оснащені різноманітними інструментами та тренінгами, необхідними для просування тези про те, що жорстоке поводження з жінками є абсолютно неприйнятним.