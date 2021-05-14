Для пересічного українця криптовалюта є незрозумілим поняттям: це гроші, але їх немає у банках, це актив, але він не прив'язаний ні до чого фізичного. Що таке криптовалюта та чому її сьогодні так активно обговорюють – далі у матеріалі.
Цікаво Як правильно залучати гроші: американський акселератор набирає стартапи з України
Що таке криптовалюта
Криптовалюта – це цифрова версія грошей. Принцип її функціонування доволі схожий – у власників є "гаманці", де вони можуть зберігати криптовалюту, яку можна обмінювати на товари чи послуги. Криптовалюта насправді не існує фізично, натомість це цифра в електронній "книзі", яка приписується конкретній людині.
На відміну від звичайної банківської системи, криптовалюта є децентралізованою. Все реєструється у системі блокчейн, яка розділена по всіх частинах мережі, і яка записує транзакції в той час, коли гроші не належать безпосередньо нікому.
Першою криптовалютою став біткойн, який створили у 2009 році. Відтоді чимало інших криптовалют з'явилося на ринку.
Криптовалюта не є фізичною грошовою одиницею / Фото Pexels
Як люди купують криптовалюту
Криптовалюту можна придбати за будь-які інші гроші, зокрема долари чи фунти. Існує безліч обмінників, які надають таку послугу, а покупці можуть переказати придбане до власного криптогаманця. Згодом криптовалюту так само можна й перепродати.
Чому криптовалюту зараз активно обговорюють
Новини зарубіжних ЗМІ сьогодні рясніють заголовками про біткойн, компанію Tesla та Ілона Маска. Річ у тому, що вартість біткойна знизилася більш ніж на 15% після відмови американського виробника автомобілів Tesla приймати криптовалюту як спосіб оплати.
За словами засновника і голови компанії Ілона Маска, він прийняв таке рішення через неекологічний спосіб "видобування" цифрових грошей.