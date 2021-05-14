Для пересічного українця криптовалюта є незрозумілим поняттям: це гроші, але їх немає у банках, це актив, але він не прив'язаний ні до чого фізичного. Що таке криптовалюта та чому її сьогодні так активно обговорюють – далі у матеріалі.

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Що таке криптовалюта

Криптовалюта – це цифрова версія грошей. Принцип її функціонування доволі схожий – у власників є "гаманці", де вони можуть зберігати криптовалюту, яку можна обмінювати на товари чи послуги. Криптовалюта насправді не існує фізично, натомість це цифра в електронній "книзі", яка приписується конкретній людині.

На відміну від звичайної банківської системи, криптовалюта є децентралізованою. Все реєструється у системі блокчейн, яка розділена по всіх частинах мережі, і яка записує транзакції в той час, коли гроші не належать безпосередньо нікому.

Першою криптовалютою став біткойн, який створили у 2009 році. Відтоді чимало інших криптовалют з'явилося на ринку.

Криптовалюта не є фізичною грошовою одиницею / Фото Pexels

Як люди купують криптовалюту

Криптовалюту можна придбати за будь-які інші гроші, зокрема долари чи фунти. Існує безліч обмінників, які надають таку послугу, а покупці можуть переказати придбане до власного криптогаманця. Згодом криптовалюту так само можна й перепродати.

Чому криптовалюту зараз активно обговорюють

Новини зарубіжних ЗМІ сьогодні рясніють заголовками про біткойн, компанію Tesla та Ілона Маска. Річ у тому, що вартість біткойна знизилася більш ніж на 15% після відмови американського виробника автомобілів Tesla приймати криптовалюту як спосіб оплати.

За словами засновника і голови компанії Ілона Маска, він прийняв таке рішення через неекологічний спосіб "видобування" цифрових грошей.

Довідка. Криптовалюту отримують шляхом майнінгу. Це процес "видобування" цифрових грошей шляхом використання енергоносіїв. За даними Кембриджського університету, сьогодні на майнінг біткойну припадає близько 0,7% споживання енергії усієї земної кулі. Це більше, ніж споживання цілих окремих країн, зокрема таких, як Швейцарія чи Малайзія.