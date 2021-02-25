Форкастинг – це доволі новий термін в підприємництві. Дослівно він перекладається як прогнозування чи передбачення, і зараз як ніколи є важливим саме для малого бізнесу у всьому світі.

В складні часи прогнозування може здаватися марною справою, адже передбачити майбутній стан справ, зокрема зараз, доволі складно. Тим не менше, не заглядаючи наперед, неможливо підготуватися до найгіршого чи навпаки найкращого сценарію розвитку вашого підприємства.

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Форкастинг не повинен викликати жах та несприйняття. Існують прості способи спланувати майбутнє вашого бізнесу, навіть під час серйозної невизначеності, спричиненої глобальною пандемією COVID-19.

Що таке форкастинг

Форкастинг є процесом аналізу минулих і теперішніх даних, показників окремого підприємства, а також тенденцій ринку задля передбачення фінансових результатів діяльності компанії в майбутньому.

Форкастинг дозволяє оцінити, скільки доходу підприємець зможе отримати за певний проміжок часу та які кроки для цього необхідно зробити.

Цей процес дещо відрізняється від планування бюджету компанії, хоча й відбувається паралельно. Форкастинг лише передбачає фінансові результати, коли бюджет компанії чітко описує всі можливі доходи та витрати підприємства й є винятково одним затвердженим документом.

Чому форкастинг є важливим

Планування майбутнього . Ведення малого бізнесу під час глобальної пандемії є доволі складною справою. За допомогою форкастингу його власники здатні зрозуміти, які фінансові перспективи на них чекають за тиждень, місяць чи навіть роки.

. Ведення малого бізнесу під час глобальної пандемії є доволі складною справою. За допомогою форкастингу його власники здатні зрозуміти, які фінансові перспективи на них чекають за тиждень, місяць чи навіть роки. Прийняття рішень . Без розгляду кількох сценаріїв, ви не будете готовими до прийняття важливих та оперативних ділових рішень в найтяжчі моменти. Без спрогнозованої картинки, в нестандартних ситуаціях можна наробити купу дурниць, зокрема повністю знищити існуючий бізнес.

. Без розгляду кількох сценаріїв, ви не будете готовими до прийняття важливих та оперативних ділових рішень в найтяжчі моменти. Без спрогнозованої картинки, в нестандартних ситуаціях можна наробити купу дурниць, зокрема повністю знищити існуючий бізнес. Сплата податків. У складних ситуаціях, все працює на елементарне виживання, й великі витрати в кінці чи на початку року часто стають великою несподіванкою. Хоча в багатьох країнах малий бізнес й отримав невелику допомогу від держави, скасовувати сплату податків ніхто не збирається. Форкастинг дозволяє прорахувати не тільки всі можливості доходу, але й передбачити найбільші витрати.

Як розпочати форкастинг малого підприємства

Існує два загальних методи форкастингу. Обрати один з них варто в залежності від того, наскільки довго існує ваше підприємство:

Якісний . Цей метод дозволяє прогнозувати майбутні фінанси підприємства, не маючи переваги їх порівняння з минулими роками. Якісний форкастиг є поширеним для нових підприємств, яким бракує архівних даних про продажі чи витрати.

. Цей метод дозволяє прогнозувати майбутні фінанси підприємства, не маючи переваги їх порівняння з минулими роками. Якісний форкастиг є поширеним для нових підприємств, яким бракує архівних даних про продажі чи витрати. Кількісний. Такий форкастинг можливий лише за умов наявних фінансових даних за минулі роки. Таким чином, можна передбачити зростання чи зниження прибутку від бізнесу в майбутньому завдяки порівняльному аналізу.

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Що варто враховувати

Грошовий потік . Форкастинг грошових потоків означає прогнозування того, скільки грошей надходитиме та витрачатиметься з вашого бізнесу протягом певного періоду. Чим точнішим є таке передбачення, тим стабільніше працюватиме ваше підприємство в цей час.

. Форкастинг грошових потоків означає прогнозування того, скільки грошей надходитиме та витрачатиметься з вашого бізнесу протягом певного періоду. Чим точнішим є таке передбачення, тим стабільніше працюватиме ваше підприємство в цей час. Продажі . Продаючи товари чи послуги, ви завжди повинні орієнтуватися на попит потенційних чи реальних клієнтів. Цей пункт варто завжди враховувати в кількісному методі форкастингу.

. Продаючи товари чи послуги, ви завжди повинні орієнтуватися на попит потенційних чи реальних клієнтів. Цей пункт варто завжди враховувати в кількісному методі форкастингу. Початкові витрати . Цей пункт в якісному форкастингу визначає, скільки грошей компанія втратить на початку діяльності та чи зможе власник бізнесу втриматися на плаву.

. Цей пункт в якісному форкастингу визначає, скільки грошей компанія втратить на початку діяльності та чи зможе власник бізнесу втриматися на плаву. Несподівані витрати. Аналізуючи теперішню ситуацію, можна приблизно спрогнозувати майбутній стан справ та обмеження для бізнесу, які продовжать чи почнуть діяти. Незаплановані витрати в такому разі не будуть великою несподіванкою.

Порада! Почніть робити форкастинг для свого малого підприємства. Нотуйте всі сценарії розвитку подій, які спадають вам на думку. Роздрукувати їх допоможуть пристрої Canon. У комплекті з лазерним принтером Canon MF3010 завжди 2 картриджі. Тепер не доведеться витрачати час на перезаправку – швидко та зручно замініть пустий картридж на повний та продовжуйте робочий процес.

Необхідно пам'ятати, що найгірші прогнози можуть посіяти тривогу чи показати абсолютну нерентабельність вашого бізнесу. В таких випадках, не варто опускати руки чи падати духом. Форкастинг має стати не страшною історією, а загальним інструментом, який допоможе вам ефективно керувати власною справою та бути готовим до найнепередбачуванішого розвитку подій.