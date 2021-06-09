Розвиток фінансових технологій – позитивна тенденція, покликана спростити управління особистими фінансами для пересічної людини. Оскільки фінтех зараз перебуває на піку своєї популярності, варто відстежувати тренди, які все частіше з'являються у цій галузі.
Цікаво Споживче кредитування: що потрібно знати позичальнику
Що таке фінтех
В основному фінансові технології – це розробки у галузі програмного забезпечення для сектору фінансових послуг. За допомогою них банки пропонують своїм клієнтам зручніші та більш спрощені можливості використання грошових послуг. До складу фінтеху входять:
- штучний інтелект;
- біометричні системи;
- онлайн-платежі;
- криптовалюта тощо.
Як результат стрімкого розвитку фінансових технологій, 82% традиційних організацій планують розширити співпрацю з фінтех-компаніями протягом найближчих 5 років, побоюючись втратити клієнтів, якщо цього не зроблять.
Банки вимушено розширюватимуть співпрацю з фінтех-компаніями / Фото Pexels
Найпопулярніші тренди у фінансових технологіях
Задоволення попиту споживачів
Фінтех – це, по суті, все про споживача. Вимоги та бажання клієнтів керують галуззю, не кажучи вже про їх потреби, які є головним орієнтиром розвитку.
Зокрема у сучасному світі з'явився чималий попит на можливість управління грошима з дому та підвищення рівня фінансової грамотності. Отже, інструменти бюджетування, планування та грошових переказів стають дедалі доступнішими на ринку фінансових послуг.
Мобільні банки
Інтернет-банкінг – передовий тренд у фінансових технологіях. Великі гіганти, які раніше були монополістами на міжнародних та місцевих ринках, скорочують власні фізичні відділення, інвестують кошти у розвиток мобільних додатків та дистанційних можливостей підтримки користувачів. В іншому випадку – вони б були уже не конкурентоспроможними.
До теми Для чого банкам відділення та яке у них майбутнє: думка експерта
Підвищення рівня безпеки
Кібербезпека стає все актуальнішою, і занепокоєння користувачів фінансових послуг в онлайні не є безпідставними. Тому банки масово почали вводити системи біометричної перевірки особи перед наданням доступу до рахунків, зокрема за допомогою відбитків пальців.
Біометрична ідентифікація споживача фінансових послуг / Фото Pexels
Голосові технології
Іншим трендом у фінансових технологіях є впровадження голосової біометрії. У найближчі роки слід очікувати можливість голосової ідентифікації клієнтів для авторизації та здійснення платежів.
Звиклі до приставок на голосовому управлінні (наприклад, Alexa від Amazon), клієнти прагнуть відповідних можливостей і у галузі фінансів.
Популярності набуває технологія Al-Drive, і згідно з прогнозами експертів, уже цьогоріч робо-консультанти зі штучним інтелектом управлятимуть активами у розмірі понад 2 трильйони доларів.