Розвиток фінансових технологій – позитивна тенденція, покликана спростити управління особистими фінансами для пересічної людини. Оскільки фінтех зараз перебуває на піку своєї популярності, варто відстежувати тренди, які все частіше з'являються у цій галузі.

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Що таке фінтех

В основному фінансові технології – це розробки у галузі програмного забезпечення для сектору фінансових послуг. За допомогою них банки пропонують своїм клієнтам зручніші та більш спрощені можливості використання грошових послуг. До складу фінтеху входять:

штучний інтелект;

біометричні системи;

онлайн-платежі;

криптовалюта тощо.

Як результат стрімкого розвитку фінансових технологій, 82% традиційних організацій планують розширити співпрацю з фінтех-компаніями протягом найближчих 5 років, побоюючись втратити клієнтів, якщо цього не зроблять.

Банки вимушено розширюватимуть співпрацю з фінтех-компаніями / Фото Pexels

Найпопулярніші тренди у фінансових технологіях

Задоволення попиту споживачів

Фінтех – це, по суті, все про споживача. Вимоги та бажання клієнтів керують галуззю, не кажучи вже про їх потреби, які є головним орієнтиром розвитку.

Зокрема у сучасному світі з'явився чималий попит на можливість управління грошима з дому та підвищення рівня фінансової грамотності. Отже, інструменти бюджетування, планування та грошових переказів стають дедалі доступнішими на ринку фінансових послуг.

Мобільні банки

Інтернет-банкінг – передовий тренд у фінансових технологіях. Великі гіганти, які раніше були монополістами на міжнародних та місцевих ринках, скорочують власні фізичні відділення, інвестують кошти у розвиток мобільних додатків та дистанційних можливостей підтримки користувачів. В іншому випадку – вони б були уже не конкурентоспроможними.

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Підвищення рівня безпеки

Кібербезпека стає все актуальнішою, і занепокоєння користувачів фінансових послуг в онлайні не є безпідставними. Тому банки масово почали вводити системи біометричної перевірки особи перед наданням доступу до рахунків, зокрема за допомогою відбитків пальців.

Біометрична ідентифікація споживача фінансових послуг / Фото Pexels

Голосові технології

Іншим трендом у фінансових технологіях є впровадження голосової біометрії. У найближчі роки слід очікувати можливість голосової ідентифікації клієнтів для авторизації та здійснення платежів.

Звиклі до приставок на голосовому управлінні (наприклад, Alexa від Amazon), клієнти прагнуть відповідних можливостей і у галузі фінансів.

Популярності набуває технологія Al-Drive, і згідно з прогнозами експертів, уже цьогоріч робо-консультанти зі штучним інтелектом управлятимуть активами у розмірі понад 2 трильйони доларів.