Традиційно 9 листопада вже 23 рік поспіль Україна відзначає День української писемності та мови. Тому ми вирішили перевірити, які відповідники українці знайдуть до слів іншомовного походження та чи знають правильне значення фразеологізмів.

Ми знайшли декілька запитань з минулих років з міжнародного конкурсу імені Петра Яцика і поставили їх українцям. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Українські синоніми до слів іншомовного походження

Наприклад, це слова іншомовного походження та їхні відповідники:

транспортувати – перевозити; вербальний – словесний, усний; фантом – привид, примара; федерація – союз; критерій – мірило; превентивний – запобіжний.

В українців були й свої варіанти цих слів. Помилково вважали, що вербальний – це мовний. А федерацію вважали організацією. Дехто не зміг одразу знайти відповідники, інші – вигадували слова. Втім, були й правильні відповіді.

Відредагувати словосполучення

Запропонували й уявити себе в ролі редактора й навели за приклад декілька помилкових сполук слів. Зліва – неправильні, справа – вже відредаговані.

відношення до людей – ставлення до людей;

хворий ангіною – хворий на ангіну;

сподіватися кращого – сподіватися на краще;

опановувати заннями – опановувати знання;

сталося по неуважності – сталося через неуважність;

мені повезло – пощастило.

Більшість правильно вважають, що хворіють в українській мові на щось, а не чимось – на коронавірус, на грип чи на застуду.

Значення фразеологізмів

як риба у воді – вільно й невимушено;

обвести навколо пальця – обдурити;

на голову вилізти – зухвало поводитись;

не покладати рук – дуже старанно, важко працювати;

світла голова – розумний.

Як відповіли українці – дивіться у відео 24 каналу: