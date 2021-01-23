Емпатія є фундаментом для формування емоційного інтелекту. В багатьох країнах світу розвитку цього відчуття приділяють велику увагу.

Згідно з концепцією Нової української школи, заклади освіти повинні готувати згуртовану спільноту активних та відповідальних громадян. Вміння домовлятися та залагоджувати конфлікти неможливі без добре розвиненої емпатії, передає Освіта.UA.

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Навіщо дітям навчатися емпатії

Навчання елементів емпатії під час освітнього процесу матиме позитивні наслідки для мікроклімату в школі, а також добре вплине на здатність учнів бути частиною суспільства поза межами навчального закладу.

Що таке емпатія Здатність відчувати емоції інших людей, розуміти, що може думати чи відчувати хтось інший, усвідомлювати потенційні наслідки та сприйняття суспільством тих чи інших вчинків.

Для чого розвивати емпатію в школярів:

щоб сформувати позитивну культуру в класі, навчити дітей розуміти одне одного , будувати дружні та довірливі стосунки;

, будувати дружні та довірливі стосунки; покращити результати навчання, адже у світовій практиці країн, в освітній програмі яких включено уроки емпатії, набагато кращі учнівські досягнення ;

; зміцнити суспільство за допомогою розуміння дітьми різних культур, релігій та соціально-економічних середовищ;

підготувати учнів до лідерства, адже важлива якість керівника – вміння розуміти інших людей.

Сучасні дослідники розрізняють два види емпатії, які закликають розвивати в дитини: Афективна . Відчуття та почуття, які виникають у відповідь на емоції інших людей, зокрема відчуття стресу, коли хтось стикається з чужими страхами чи занепокоєннями;

. Відчуття та почуття, які виникають у відповідь на емоції інших людей, зокрема відчуття стресу, коли хтось стикається з чужими страхами чи занепокоєннями; Когнітивна. Здатність виявляти та розуміти емоції інших людей, вміти описати їх визначення за допомогою слів (злість, страх, радість, любов).

Іноземний досвід навчання школярів емпатії

В Данії емпатію вивчають як обов'язкову частину шкільної програми ще з 1993 року. Це дозволяє попередити проблеми підліткового віку. Уроки емпатії проводять раз на тиждень для учнів 6-16 років та вважають предмет не менш важливим, ніж англійську чи математику.

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Протягом заняття учні обговорюють проблеми взаємодії один з одним, намагаються разом з вчителем знайти їх вирішення.

Також виділяється окремий час для створення гюге – настрою затишку та комфортного спілкування з почуттям добробуту і задоволення.

Як навчають школярів у Данії:

Колективна робота . Більшу частину завдань школярі виконують в групах, де перш за все вчаться допомагати іншим;

. Більшу частину завдань школярі виконують в групах, де перш за все вчаться допомагати іншим; Правильна конкуренція . Учнів данських шкіл вчать конкурувати не з іншими, а лише з самим собою, і ніколи не виокремлюють найкращих, а мотивують вдосконалюватися кожного;

. Учнів данських шкіл вчать конкурувати не з іншими, а лише з самим собою, і ніколи не виокремлюють найкращих, а мотивують вдосконалюватися кожного; Спільні проєкти. Вже з молодших класів діти виконують спільні проєкти. В Данії вважають, що якою б сильною дитина не була, наприклад, в математиці, вона не стане успішною, якщо не навчиться співпрацювати з однолітками.

Міжнародна ініціатива "Коріння емпатії"

Відома американська вчителька Мері Гордон запропонувала цікавий експеримент – регулярно запрошувати до шкільних класів батьків з малюками. Результат ініціативи показав цікаві результати: суворі школярі почали посміхатися, неуважні краще зосереджуватися, а сором'язливі – розкриватися.

Після цього було створено міжнародну освітню програму "Коріння емпатії", яку вже використовують у тисячах шкіл Канади, США, Великої Британії, Нової Зеландії та інших країн.

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Як навчити дитину емпатії в українських школах

Емпатія є складною та комплексною навичкою, й навіть якщо спеціальної програми для її вивчення в Україні ще немає, опанувати основи можна завдяки невеликим змінам в освітньому процесі: