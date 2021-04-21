Зараз, здавалося б, багатство легко можна визначити, підрахувавши готівку та склавши її докупи з цифрами на банківських рахунках людини, однак не все так просто. Освіта 24 за підтримки партнера Canon розповідає, чому багатство – це не тільки банкноти, монети та електронні цифри, але й набір фінансових інструментів, якими людина володіє та вміє правильно управляти.

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Що таке багатство

Людей, які ховають вдома під матрацом мільйон гривень, зароблений протягом усього життя, сьогодні вже не назвуть багатими. Їх статки давно втратили свою ціну, а неефективне управління власними грошима не приносить їм жодного задоволення.

Гроші, які лежать мертвим вантажем на банківських рахунках, також не є показником фінансового добробуту. Найвідоміші багатії зі списків Forbes потрапили туди не лише через великі суми, але й через вміння дбати про свої статки, інвестувати гроші у цікаві та перспективні проєкти, а також примножувати особисті фінанси завдяки різноманітним інструментам.

Як примножити власні статки / Фото Pexels

Багаті люди знають все про те, як рухаються гроші, звідки вони беруться, де вони мають лежати, а також куди їх варто інвестувати. Сьогодні одним із найприбутковіших методів примноження власних статків є інвестиції в IPO.

Що таке ІРО

ІРО (Initial Public Offering) – це перший публічний продаж акцій приватної компанії на фондовому ринку. Виходячи на ІРО, підприємство вперше пропонує купити її цінні папери усім охочим, і українським інвесторам у тому числі.

Продаж акцій може здійснюватися як шляхом розміщення акцій у вигляді відкритої підписки, так і шляхом публічного продажу акцій існуючого випуску.

Це означає, що на певному етапі компанія ухвалює рішення стати публічною, щоб залучити капітал у бізнес шляхом випуску та продажу акцій.

Такі відомі компанії, як Google, Facebook та Apple, теж виходили на IPO перед тим, як стати публічними. Сьогодні їх акції можна купити винятково на публічному ринку.

Компанія Apple також виходила на ІРО / Фото Pexels

В сучасному світі саме оцінка обсягів володіння акціями є показником багатства людини. Купуючи їх, гроші зі звичайних папірців перетворюються на впливовий інструмент.

Цілі ІРО:

залучення нового капіталу в компанію від широкого кола інвесторів;

отримання об'єктивної ринкової оцінки активу підприємства;

підвищення ліквідності активів існуючих акціонерів;

забезпечення можливості продажів акцій між інвесторами;

Для чого ІРО компаніям:

максимізація вартості часток акціонерів;

залучення грошей на вигідних умовах;

підвищення впізнаваності;

вихід на біржу та зростання ліквідності;

ведення прозорої діяльності та належної документації.

Для інвесторів ІРО – це хороший шанс примножити власні статки. До прикладу, якщо компанія спочатку планувала продавати акції по 68 доларів, то через високий попит і велику кількість пропозиції ціна у перший же день публічних торгів може початися з 93 доларів за акцію. Так було із китайською компанією Alibaba.

Як ростуть акції компанії з виходом на IPO / Фото Pexels

У вересні 2014 року первинна публічна пропозиція на Нью-Йоркській фондовій біржі залучила 21,8 мільярда доларів США, а вже згодом ціна збільшилась до 25 мільярдів доларів, що стало найбільшим ІРО в історії торгів.

Як відбуваються торги ІРО

У більшості випадків компанії далекі від інвестиційного бізнесу, тому вони наймають фахівців, які допомагають вести операцію від початку і до кінця. Таких фахівців називають андеррайтерами.

Найчастіше – це великі банки, такі як Morgan Stenlay, City Group, Goldman Sachs, J.P. Morgan і т.д. Якщо компанія планує продати пакет акцій на велику суму, то залучають декількох андеррайтерів.

Останній етап перед запуском торгів – це складання книги заявок на покупку акцій. Це просто таблиця охочих купити акції із зазначенням ціни та суми, яку вони готові інвестувати.

Коли всі заявки від потенційних інвесторів зібрані, компанія за рекомендацією андеррайтера вирішує, з якою ціною виходити на торги. Звісно ж, усі бажають продати їх якомога дорожче, але варто залишити частину попиту незадоволеним, щоб інвестори, купуючи акції на біржі, збільшували їх вартість.

Як відбуваються торги / Фото Pexels

Чи можуть українці інвестувати в ІРО

Українці можуть інвестувати в ІРО, якщо скористаються допомогою іноземного брокера. Для старту інвестору необхідно мати суму у розмірі не менше ніж 5 000 доларів.

Щоб взяти участь у торгах, необхідно укласти договір із брокером, який має доступ до покупки акцій, а після цього переказати кошти на його банківський рахунок.

Акції можуть бути купленими не одразу, адже знайти потенційно вигідне ІРО насправді не так вже й просто. Ваші гроші можуть бути на рахунку посередника від 1 дня до 6 місяців, протягом яких він буде змушений їх кудись вкласти.

Щоб обрати хорошого брокера, необхідно детально прочитати інформацію та відгуки про нього в інтернеті. Перед підписанням договорів, їх треба ретельно перечитати, щоб зважити всі ризики.

Роздрукувати договори допоможуть принтери Canon серії MegaTank, друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) яких легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.

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Важливо! Чорнила та тонер виробництва Canon розроблені під конкретні пристрої з урахуванням усіх технічних характеристик. Порушуючи герметичність картриджів та використовуючи витратні матеріали сумнівної якості сторонніх виробників, ви завдаєте шкоди якості друку та можете взагалі вивести принтер з ладу.

Будьте готовими, що ІРО – це не миттєвий спосіб примножити власні гроші. Для хорошого приросту капіталу необхідно не виводити інвестований капітал щонайменше 2 роки.

Окрім цього, після першої купівлі акцій IPO, 3 місяці діятиме Lock Up. Це означає, що протягом цього часу перепродавати акції ви не зможете.

Хоча інвестувати в ІРО не так вже й просто, сьогодні цей інструмент дозволяє вберегти кошти від інфляції та інших негативних процесів, а також суттєво примножити власні статки. Багатство передусім і полягає у тому, щоб людина не мала багато грошей, а вміла ними ефективно керувати.

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