З 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування повинна повністю перейти на українську мову. Вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі, а ще й гуртків, секцій, медичне обслуговування та надання соціальних послуг. Однак що робити, якщо вам відмовляють – читайте далі.

Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь закликав підприємців, аби їхні працівники компаній не боялись користуватись державною мовою навіть, якщо вона у них є не до кінця досконалою. Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу.

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"Якщо ви пояснюєте людині меню, інструкцію чи інші моменти, то нічого страшного немає, якщо ви розмовляєте недосконало. Але, якщо є злісне порушення закону, коли ви принципово відмовляєтесь надавати послуги державною мовою громадянам України, тоді треба на це реагувати", – сказав Кремінь.

Що робити, якщо вас відмовляються обслуговувати українською мовою

"Передусім звернутись до керівника самої установи або безпосередньо написати лист на мою адресу за допомогою поштового або електронного звернення, в будь-якому випадку ми готові відреагувати оперативно і жорстко", – заявив він.

Які штрафи за порушення закону

Уповноважений з захисту державної мови пояснив, що штрафи передбачені Кодексом України про адмінправопорушення. Однак це крайній захід, який буде відображенням повного ігнорування мовного законодавства.

Довідка. За порушення мовного закону передбачається штраф у розмірі від 5100 до 6800 гривень.

"Звичайно для цього має бути відповідний контроль і це репутація того чи іншого закладу. Якщо вас не обслуговують державною мовою, то не ходіть до цього супермаркету, не користуйтесь цими послугами. В жодній країні світу нема такої країни, де громадянин не володів державною мовою", – додав він.

Більше про мовне питання дивіться у відео:



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу