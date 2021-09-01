Міністерство охорони здоров’я опублікувало інструкцію про те, що робити адміністрації школи чи садочка, якщо у дитини виявлять підвищену температуру чи ознаки коронавірусу.

Важливо Щитки для вчителів та провітрювання класів: нова постанова про карантинні правила у школах

Що робити, якщо в учня виявили ознаки коронавірусу

Учень з ознаками COVID-19 повинен одразу одягнути маску, після цього його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу.

у спеціально відведене приміщенні закладу. Вчитель має повідомити адміністратора школи та медпрацівника. Водночас школа у свою чергу має проінформувати батьків дитини .

. Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь.

У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень.

до отримання результатів лабораторних досліджень. Якщо тест не підтверджує COVID-19, діти повертаються на навчання. Проте якщо тест підтверджує коронавірус, то діти повинні перейти на дистанційне навчання на два тижні.

Чи мають учні бути у школі в масках? У МОЗ зазначають, що учні початкової школи можуть пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок. Водночас школярі від 12 років повинні їх використовувати, але лише на перерві.

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Додамо, що вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток, який треба щодня дезінфіковувати.

Як працюватимуть школи з 1 вересня

Міністерство освіти і науки повідомило, що з 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу. Навчання проводитимуть очно, оскільки ситуація з коронавірусом поки стабільна.

Проте, якщо зросте кількість хворих на COVID-19, і регіон перейде в жовтий, помаранчевий або червоний рівень, то там будуть працювати тільки ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів. В іншому випадку заклади освіти переходитимуть на дистанційне навчання.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу

До слова, школи можуть проводити святкові лінійки 1 вересня. Однак бути лінійці або ні – вирішує навчальний заклад.

Яким має бути перший урок у школі? У МОН радять перший урок у новому навчальному році присвятити святкуванню 30-ї річниці незалежності України. Де шукати матеріали до уроку – читайте у статті.