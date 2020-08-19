З 1 вересня школи та садочки в Україні мають запрацювати і залежно від епідемічної ситуації в регіоні діти почнуть відвідувати заклади освіти. Що ж робити у випадку, якщо в учня виявлять ознаки коронавірусу – читайте у матеріалі.

Освітній департамент Києва опублікував інструкцію про те, що робити адміністрації школи чи дитячого садочка, якщо у дитини виялять ознаки COVID-19.

Цікаво Хто має забезпечувати дітей у садочках захисними масками

Що робити у разі виявлення у дитини ознак коронавірусу

Вчитель/вихователь має повідомити за допомогою телефону про цю ситуацію чергового адміністратора та медпрацівника. Школа чи садочок після цього має проінформувати батьків дитини.

Медик закладу має ізолювати дитину в окрему кімнату та обмежувати вхід до цього приміщення. Потім повідомити техпрацівників закладу про те, яке приміщення необхідно дезінфікувати. У разі потреби медпрацівник повинен викликати швидку медичну допомогу.

Вчитель / вихователь має провести інструктаж з іншими дітьми, які контактували з дитиною, в якої виявили ознаки хвороби.

Дітей з групи чи класу цього учня варто ізолювати. А надалі перевести їх на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень. Якщо тест не підтверджує COVID-19, діти повертаються на навчання, якщо тест підтверджує коронавірус, то діти повинні перейти на дистанційне навчання на два тижні.

Також варто повідомити про виявлення дитини з ознаками хвороби районне управління освіти. А ця структура має вже інформує управління Держпродспоживслужби.

Як працюватимуть садочки з 1 вересня?

За інформацією МОН, за сприятливої епідеміологічної ситуації у регіоні дитячі садки мають працювати у звичайному режимі, створивши безпечні умови для вихованців та працівників. Цікаво, що масками дітей у садочках мають забезпечити засновники закладів. Як організувати безпечні умови для навчання у дитсадку – читайте у матеріалі.

Як працюватимуть школи з 1 вересня?

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу. Проте в деяких закладах навчання проводитимуть очно, а в інших – змішано або дистанційно.

Так, школи не працюватимуть лише в тих містах чи районах, де буде встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки, для школярів там будуть вводити двотижневий карантин.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу