МОН надало рекомендації для вищих закладів освіти, що робити у випадку виявлення симптомів коронавірусу у студентів, викладачів або працівників вишу.

Відповідний лист з настановами оприлюднено на сайті МОН.

До теми Як студентам уберегтися від зараження COVID-19 у гуртожитках: поради МОЗ

Що робити, якщо у студента під час навчання з’явилися ознаки COVID-19:

студент має одягнути маску та піти до спеціально відведеного приміщення , що добре провітрюється;

, що добре провітрюється; попередити визначену уповноважену особу закладу освіти;

ця особа має відправити студента з підозрою додому та порадити звернутись за медичною допомогою; за потреби він/вона має викликати швидку допомогу.

та порадити звернутись за медичною допомогою; за потреби він/вона має викликати швидку допомогу. у разі виявлення ознак COVID-19 у неповнолітньої особи спочатку варто проінформувати батьків студента;

Пісоя цього медичний працівник закладу освіти має надіслати екстрене повідомлення форми 058/о про підозру на інфекційне захворювання до закладу громадського здоров’я та зареєструвати випадок;

Особи, які перебували у контакті зі цим студентом, в якого підтверджено захворювання на СOVID-19, не будуть відвідувати заняття та мають звернутися за консультацією до медичного працівника.

Якщо ознаки короанвірусу виявлено у студента, який проживає у гуртожитку

Тоді представник гуртожитку або студради має перевести студента до спеціально відведеного приміщення гуртожитку (ізолятора). Там студент повинен перебувати щонайменше до отримання консультації медичного працівника.

Необхідно забезпечити звернення студента до сімейного лікаря, студентської поліклініки або викликати швидку допомогу, попередивши медиків, що є підозра на COVID-19.



Рекомендації для безпеки студентів під час пандемії у гуртожитках / Інфографіка МОЗ

Представник гуртожитку, який взаємодії зі студентом, повинен постійно носити маску і дотримуватися дистанції. Необхідно проінформувати уповноважену особу та проконтролювати, що студент звернувся за медичною допомогою.

Якщо симптоми COVID-19 виявлено у викладача чи працівника закладу

Перш за все, викладач чи працівник має ізолюватися . Так, керівник вишу повинен заборонити проводити викладачу заняття.

. Так, керівник вишу повинен заборонити проводити викладачу заняття. Викладачі, працівники закладу освіти та особи, які контактували з хворим, теж повинні не виходити на роботу та звернутися за консультацією до медичного працівника.

на роботу та звернутися за консультацією до медичного працівника. Якщо ознаки захворювання виникли у викладача під час роботи, то його треба одразу відправити додому з рекомендаціями негайно звернутись за медичною допомогою.

Зазначимо, що у будь-якому випадку у приміщеннях, де знаходилися особи з ознаками респіраторного захворювання або з підтвердженою коронавірусною хворобою, слід провести провітрювання та дезінфекцію поверхонь.