Фінансове занепокоєння – це не лише турбота про те, щоб мати достатньо грошей. Такий стан супроводжується симптомами загального розладу нервової системи, напругою, подекуди параноїдальними думками та дратівливістю.

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Експертка з психічного здоров'я та ліцензований психотерапевт Аманда Клейман пропонує 3 стратегії, які допоможуть впоратися з фінансовою тривожністю.

Змініть своє ставлення до фінансів

На думку лікарки, необхідно переглянути ваше ставлення до фінансів та встановити здорові "стосунки" з власними грошовими накопиченнями.

Багато догм про гроші, які людина сприймає як істину, закладено ще у дитячому віці. Батьки нав'язали нам віру в те, що фінанси повинні бути основною метою та головним показником успіху.

Коли справа стосується грошей, то ми часто намагаємось встановити контроль над ними або жорсткі правила, опираючись лише на відчуття необхідності, а не об'єктивно проаналізувавши ситуацію та власне фінансове становище.

Здорове управління грошима повинне початися з аналізу, а не з пошуку можливостей заробити, – вважає Клейман.

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Регулярно змінюйте тактику

Якщо ви займаєтесь аналізом фінансової ситуації лише у критичні моменти, то це закріплює відчуття, що гроші є чимось небезпечним, і їх треба боятися.

Однак, якщо запланувати щомісячний огляд власного бюджету та регулярно шукати можливості покращити грошове становище, навіть у найсприятливіші часи, то фінансова напруга поступово спадатиме.

Якщо ви чітко будете знати, звідки ваші гроші надходять та на що витрачаються, то будете менш стурбовані, коли настануть непередбачувані ситуації і доведеться швидко реагувати, змінюючи тактику накопичення, економії та інвестицій коштів.

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Знайдіть причину вашого хвилювання

Буває, що у людини є глибші емоційні причини, чому вона переживає за свої гроші. Все, що відбувається всередині вас, обов'язково знайде певне втілення у ваших фінансах.

На думку Клейман, якщо людина втратила у певний час контроль над чимось або кимось, то згодом вона буде намагатися параноїдально контролювати власні фінанси.

В таких випадках необхідно створити набір інструментів, які допоможуть почуватись більш зосереджено. До прикладу, можна дзвонити другові, гуляти або читати книгу в ті моменти, коли ви відчуваєте пригнічення.

Якщо фінансове занепокоєння заважає вашому повсякденному життю, то не треба соромитися звернутися до кваліфікованого фахівця, будь то психотерапевт чи фінансовий планувальник.