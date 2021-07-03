Що робити, якщо ви не здали ЗНО-2021: пояснення та альтернативні варіанти

Дуже часто буває так, що абітурієнти не можуть подолати поріг "склав/не склав" з якогось ЗНО. Але не варто одразу опускати руки, адже є вихід з цієї ситуації. Що робити абітурієнту, якщо він не склав ЗНО-2021 та чи можна у такому випадку вступити до вишу – читайте у матеріалі.

Експерти запевняють, що покращити результати тестування можна, якщо перенести вступ на наступний рік та ще раз скласти ЗНО або спробувати себе в інших спеціальностях.

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Скільки випускників не склали ЗНО у 2021

Найважчим для українських абітурієнтів виявилося ЗНО з математики. Його провалили понад 30% учасників. Водночас найкраще випускники написали тестування з біології.

Скільки учасників провалили ЗНО:

Історія України – не подолали поріг "склав/не склав" 18% учасників ЗНО;

Українська мова та література – не подолали 7,96%;

Українська мова – не подолали 7,45%;

Біологія – не подолали 2,34%;

Географія – не подолали 5,38%;

Математика – не подолали 31,11%;

Фізика – не подолали 8,33%;

Хімія – не подолали майже 10%;

Іноземна мова – з іспанської мови ЗНО завалили 15,78% учасників.

Додамо, що випускник може подати апеляцію, якщо він сумнівається, що його правильно оцінили. Це слід зробити протягом 5 календарних днів від дня оголошення результатів ЗНО.

Що робити, якщо ви не здали ЗНО: варіанти

Вступ на іншу спеціальність

Якщо не вистачило балів з одного предмету, перегляньте список інших спеціальностей, куди не так важливий цей предмет. Або ж оберіть іншу престижну спеціальність ВНЗ, адже після закінчення першого курсу ви отримаєте можливість перевестися на інший факультет.

Навчання в коледжі чи технікумі

Для вступу, наприклад, на спеціальність фармація на бакалавра потрібно здати ЗНО на досить високі бали. Але зовсім інша справа – рівень "молодший спеціаліст" (де навчання триває 2 роки) і вимоги не такі високі. Це може бути медичний коледж.



Навчання в коледжі після 9 чи 11 класу / Фото uzhgorod

Так, отримавши диплом, ви зможете продовжити освіту на третьому курсі університету (як бакалавр). При цьому у вас уже буде диплом фармацевта і право працювати за спеціальністю.

Якщо ЗНО не здали зі всіх предметів, тоді можна вступати до коледжів або технікумів, зокрема варто подавати документи на основі 9 класу, а не 11. Адже в такому випадку сертифікати ЗНО не вимагаються.

Навчання за кордоном

Навіть якщо ви не склали ЗНО, не варто ставити хрест на своєму майбутньому або чекати цілий рік. Так, можна ще вступити до вишів за кордоном. Адже іноземні університети не вимагають сертифіката ЗНО – там достатньо атестата про повну загальну середню освіту з додатком.

До того ж, випускники іноземних ЗВО мають більше шансів працевлаштуватися як за кордоном, так і в Україні (адже вони отримають диплом європейського зразка тощо).

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Альтернативні вступні іспити

Вступ без сертифікату ЗНО можлдивий і до вишу, але для цього потрібно складати екзамени.

Певні виші мають спеціальності, що мало відповідають шкільним предметам, тому вони розробляють всою систему оцінювання та встановлюють вступні іспити для абітурієнтів.

Є три способи оцінювання – вступний іспит (наприклад, на спеціальності журналістики, маркетингу, мистецтвознавства тощо), творчий конкурс (для спеціальностей дизайту, хореографії, архітектури і т.д.) та співбесіда.

Друга вища освіта

Також ЗНО не потрібно здавати, якщо ви плануєте вступити на другу вищу освіту. Адже вона завжди здається на основі першої, і не вимагає вступу разом з випускниками шкіл. Крім того, це завжди скорочений термін навчання, від 2 до 3 років, а не 5, як зазвичай.

Чи можна вступити на контракт, якщо ви не склали ЗНО? Наразі в Україні можна вступити до вищого навчального закладу лише за результатами ЗНО, навіть якщо абітурієнт обирає контрактну форму навчання.

До того ж, для контрактників немає окремого реального рейтингового списку. Тобто на контракт можуть вступити ті абітурієнти, які не пройшли на бюджет. Навчання для них буде вже за власні кошти.

Можна скласти ЗНО через рік

Якщо вам не пощастило зі ЗНО цього року, можна дочекатися наступного та спробувати перездати тестування. Так, ті, хто отримали незадовільний результат у 2020 році, матимуть наступний шанс у 2021 році.



Через рік ви можете знову скласти ЗНО / Фото poltava.to

Весь рік бажано не просто чекати, а краще вивчити теми, у яких ви не дуже орієнтуєтеся. Або можна зайнятися навчанням за допомогою офлайн чи онлайн-курсів.

Платформи для онлайн-освіти:

Prometheus Ed-Era Coursera Khan Academy Canvas Udemy, тощо.

Які абітурієнти можуть вступити до вишу без ЗНО

Також є певні категорії вступників, які можуть вступати до вишу без ЗНО. Вступна кампанія, згідно із законодавством, надає цим особам право на пільговий вступ (за результатами іспитів/співбесіди).

Хто може претендувати на вступ до вишу без ЗНО:

особи з інвалідністю (інвалідність I і II груп, інваліди з дитинства);

на вступ за співбесідою мають право особи, які отримали інвалідність унаслідок війни;

діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ВНЗ;

особи, які проживають на тимчасово окупованій території (не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися після 1 січня 2020 року;

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення ООС (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення, або які переселилися з неї після 1 січня 2020 року.

Вступна кампанія-2021

Детальніше ознайомитися зі списком категорій осіб, які мають право на зарахування за співбесідою або іспитом, можна за посиланням

До слова, вступна кампанія в Україні офіційно стартувала 1 липня. З цього дня всі абітурієнти можуть зареєструвати е-кабінет вступника, за допомогою якого подаватимуть документи до вишів.

Скільки можна подати заяв до вишів? Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет в будь-який заклад вищої освіти без обмеження щодо кількості спеціальностей. Також можна подати до 30 заяв на контракт.

У кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов’язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Пріоритетність після подання заяви змінити неможливо.

Який мінімальний конкурсний бал на бюджет? Цьогоріч встановлено мінімальний конкурсний бал для здобуття вищої освіти на бюджеті – не менше 125 балів.

Терміни вступної кампанії у 2021 році