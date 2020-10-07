Дуже часто буває так, що абітурієнти не здають ЗНО з одного чи кількох предметів. Але не варто одразу опускати руки, адже є вихід з цієї ситуації. Що робити абітурієнту, якщо він не склав ЗНО, та чи можна тоді вступити до вишу на контракт – читайте у матеріалі.

Експерти запевняють, що покращити результати тестування можна, якщо краще готуватися до додаткової сесії, або ж навчатися самостійно впродовж року, щоб скласти ЗНО ще раз, передає 24 канал.

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Що робити, якщо ви не здали ЗНО

Додаткова сесія ЗНО

Деякі випускники можуть піти на додаткову сесію ЗНО та вступати до вишів за цими результатами. Проте, лише деякі вступники можуть взяти участь у такій сесії.

Для участі у додатковій сесії вступник має подати копію сертифіката ЗНО та документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії:

Коли особи можуть взяти участь у додатковій сесії ЗНО:

Якщо у день проведення ЗНО з відповідного навчального предмета вони брали участь у міжнародних чи всеукраїнських конкурсах, олімпіадах тощо;

Якщо вони не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, що не залежали від їх дій та волі, та на які вони не можуть вплинути. Наприклад, хвороба в день проведення ЗНО, стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, тощо;

Якщо у них вкрали один з документів, необхідних для допуску до пункту проведення ЗНО і його не втигли відновити;

Якщо в них помер родич по крові або по шлюбу за кілька днів до проведення ЗНО;

Якщо вони брали участь в основній сесії ЗНО, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи з певного навчального предмета через погіршення здоров’я, виникнення обставин, які загрожували їх життю.

Навчання на іншій спеціальності

Якщо не вистачило балів з одного предмету, перегляньте список інших спеціальностей, куди не так важливий цей предмет. Або ж оберіть іншу престижну спеціальність ВНЗ, адже після закінчення першого курсу ви отримаєте можливість перевестися на інший факультет.

Навчання в коледжі

Для вступу, наприклад, на спеціальність фармація на бакалавра потрібно здати ЗНО на досить високі бали. Але зовсім інша справа – рівень "молодший спеціаліст" (де навчання триває 2 роки) і вимоги не такі високі. Це може бути медичний коледж.



Навчання в коледжі після 9 чи 11 класу / Фото uzhgorod

Так, отримавши диплом, ви зможете продовжити освіту на третьому курсі університету (як бакалавр). При цьому у вас уже буде диплом фармацевта і право працювати за спеціальністю.

Якщо ЗНО не здали зі всіх предметів, тоді можна вступати до коледжів або технікумів, зокрема варто подавати документи на основі 9 класу, а не 11. Адже в такому випадку сертифікати ЗНО не вимагаються.

Навчання за кордоном

Навіть якщо ви не склали ЗНО, не варто ставити хрест на своєму майбутньому або чекати цілий рік. Так, можна ще вступити до вишів за кордоном. Адже іноземні університети не вимагають сертифіката ЗНО – там достатньо атестата про повну загальну середню освіту з додатком.

До того ж, випускники іноземних ЗВО мають більше шансів працевлаштуватися як за кордоном, так і в Україні (адже вони отримають диплом європейського зразка тощо).

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Друга вища освіта

Також ЗНО не потрібно здавати, якщо ви плануєте вступити на другу вищу освіту. Адже вона завжди здається на основі першої, і не вимагає вступу разом з випускниками шкіл. Крім того, це завжди скорочений термін навчання, від 2 до 3 років, а не 5, як зазвичай.

Які абітурієнти можуть вступити до вишу без ЗНО

Також є певні категорії вступників, які можуть вступати до вишу без ЗНО. Вступна кампанія, згідно із законодавством, надає цим особам право на пільговий вступ (за результатами іспитів/співбесіди).

Хто може претендувати на вступ до вишу без ЗНО:

особи з інвалідністю (інвалідність I і II груп, інваліди з дитинства);

на вступ за співбесідою мають право особи, які отримали інвалідність унаслідок війни;

діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ВНЗ;

особи, які проживають на тимчасово окупованій території (не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися після 1 січня 2020 року;

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення ООС (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення, або які переселилися з неї після 1 січня 2020 року.

Детальніше ознайомитися зі списком категорій осіб, які мають право на зарахування за співбесідою або іспитом, можна за посиланням.

Чи можна вступити на контракт, якщо ви не склали ЗНО

Наразі в Україні можна вступити до вищого навчального закладу лише за результатами ЗНО, навіть якщо абітурієнт обирає контрактну форму навчання.

До того ж, для контрактників немає окремого реального рейтингового списку. Тобто на контракт можуть вступити ті абітурієнти, які не пройшли на бюджет. Навчання для них буде вже за власні кошти.

Експерти запевняють, що зовнішнє тестування не завжди відображає реальні знання випускника і не має бути останнім аргументом у виборі майбутньої професії. Так, ви можете пройти певні курси і одразу влаштуватися на роботу.

Можна скласти ЗНО через рік

Якщо вам не пощастило зі ЗНО цього року, можна дочекатися наступного та спробувати перездати тестування. Так, ті, хто отримали незадовільний результат у 2020 році, матимуть наступний шанс у 2021 році.



Через рік ви можете знову скласти ЗНО / Фото poltava.to

Весь рік бажано не просто чекати, а краще вивчити теми, у яких ви не дуже орієнтуєтеся. Або можна зайнятися навчанням за допомогою офлайн чи онлайн-курсів.

Платформи для онлайн-освіти:

Prometheus Ed-Era Coursera Khan Academy Canvas Udemy, тощо.

Підготовка до ЗНО

ЗНО з української літератури: які твори треба прочитати за програмою – дивіться за посиланням.

ЗНО з математики у 2021 році: програма та теми, за якими треба підготуватися – читайте за посиланням.

ЗНО з історії України у 2021 році: перелік тем, за якими треба підготуватися – дивіться за посиланням.

Цікаво, що у 2020 році зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не здали понад 8% з усіх учасників (близько 23,4 тисяч осіб). Натомість з історії України ЗНО не склали 13,19%, з англійської мови – 7,35%, з біології – 5,51%.