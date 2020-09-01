Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що з державного бюджету регіонам виділяється освітня субвенція, звідки місцева влада може взяти гроші на закупівлю засобів індивідуального захисту для шкіл.

Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу 1+1.

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Але якщо цих грошей не вистачатиме, то власникам шкіл потрібно буде написати відповідну заяву, і тоді Кабмін виділить кошти додатково або зробить їхній перерозподіл.

Додамо, що власниками закладів освіти є місцеві органи самоврядування і вони мали забезпечити школи усім необхідним.

За словами Шмигаля, уряд все контролює. Так, відповідні комісії їздили до шкіл протягом двох попередніх тижнів і продовжать контролювати ситуацію надалі.

До слова, В.о. міністра освіти й науки Сергій Шкарлет заявив, що з Фонду боротьби з COVID-19 на освіту нічого не виділяли й зараз він порожній. Хоча ще на початку карантину до фонду з бюджету МОН забрали понад 4,9 мільярда гривень.