Що робити, якщо абітурієнт нікуди не вступив: варіанти від експерта

Вступна кампанія ще триває, але абітурієнти вже дізналися, хто вступив до вишів та навіть встигли подати оригінали документів. Проте не всі змогли пройти конкурс до вишу. Що робити, якщо абітурієнт нікуди не вступив – читайте корисні та кумедні поради від експерта.

Освітній експерт та президент корпорації “Гранд” Володимир Співаковський поділився порадами, що робити абітурієнту, який не вступив до університету.

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За його словами, хтось може засмутитися, впасти в депресію чи звинувачувати всіх довкола, а інший в цей час – усвідомить неприємність та шукатиме вихід із ситуації. Тож, можливо, все не так погано.

Експерт запевняє, що мільйони людей не могли вступити до вишу в перший рік після школи, але вони не відчули згодом особливих втрат. Навпаки – потім розповідали, що так навіть і краще вийшло.

Окрім того, Володимир Співаковський зізнається, що наша вітчизняна освіта в цілому дуже слабка, і провчившись 5 – 6 років, людина може нічого не знати і не вміти.

Що робити абітурієнту, який нікуди не вступив

Закордонний виш

Експерт стверджує, що якщо є мізки і сміливість, то варто поступити в якийсь європейський виш, до прикладу польський, чеський або німецький.

Там майже безкоштовне навчання, але перспективи набагато кращі. Тисячі українських вступників виїхали на навчання за кордон і не шкодують,

– заявив Співаковський.

Дистанційне навчання

На думку експерта, можна також вступити в якийсь університет дистанційно, і бажано іноземний.

"Якщо є проблеми з англійською мовою, то тут треба вирішити для себе принципову річ: навіщо вам взагалі вища освіта, якщо у вас не буде вільної англійської? У наш час це вже просто обов'язково. Тому спробуйте навчання онлайн", – додає він..

Робота

Ще одна порада експерта для абітурієнта, який не вступив до вишу, – піти працювати. На думку Співаковського, це найкрутіший вихід, тому що розуміння роботи зараз цінується набагато вище, ніж будь-який диплом.

І якщо будете вибирати, де працювати, то обирайте компанію своєї мрії і йдіть туди на будь-яку посаду, хоч найлегшу. Тому що ротація кадрів зараз настільки швидка, що ви зможете легко просунутися по службі. А потім вже зрозуміти, на кого вчитися і де,

– підсумував експерт.

До слова, цього року до українських вишів на бюджет зараховано понад 93 тисячі вступників. З них майже 60 тисяч вступили на бакалаврат і понад 33 тисячі – на магістратуру.

Рейтинг спеціальностей, куди пройшло найбільше вступників на бюджет:

"Середня освіта" – 6286 вступників,

"Медицина" – 3663 вступника,

"Комп'ютерні науки" – 3446 вступників

"Філологія" – 2344 вступника

"Інженерія програмного забезпечення" – 1891 вступник,

"Комп’ютерна інженерія" – 1710 вступників,

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" – 1678 вступників,

"Будівництво та цивільна інженерія" – 1527 вступиків,

"Право" – 1166 вступників,

"Агрономія" – 1113 вступника.



Рейтинг вишів, куди пройшло найбільше вступників на бюджет / Інфографіка МОН

Текст публікації Володимира Співаковського:

Запитали, що робити, якщо дитина нікуди не вступила? Не біда, варіантів є кілька.

Перший. Засмутитися, впасти в депресію, звинувачувати всіх навколо, проклинати долю і назавжди розчаруватися в людях і в світі.

Другий. Прийняти цю неприємність до відома і розглянути кілька виходів із ситуації. Може, навіть виявиться, що не все так погано. Мільйони людей не вступили в перший рік, і вони не відчули згодом особливих втрат. Навпаки, потім всім розповідали, що так навіть і краще вийшло.

Третій. Врахувати, що (як би це сказати м'якше), наша вітчизняна освіту в цілому дуже слабка, і провчившись 5 – 6 років, ви нічого не будете знати і вміти, та й працювати не будете. Тому розглядаємо наступну опцію ...

Четвертий. Якщо є мізки і характер, або хоча б одне з цих двох якостей, то варто поспішити в якийсь європейський вуз, польський, чеський або німецький. Там практично безкоштовно і багато грошей не треба, а перспективи набагато більш райдужні. Тисячі виїхали і не шкодують.

П'ятий. Піти шляхом моди і користі. Вступити в якийсь університет онлайн, дистанційно, бажано західний, їх зараз багато. Якщо є проблеми з англійською мовою, то тут треба вирішити для себе принципову річ: навіщо вам взагалі вища освіта, якщо у вас не буде вільної англійської? У наш час це вже просто обов'язково. Так що вперед, в онлайн.

Шостий. Піти працювати. З моєї точки зору, це найкрутіший вихід, тому що розуміння "роботи" зараз цінується набагато вище, ніж будь-який диплом. Тому якщо будете вибирати, де працювати, то виберіть компанію своєї мрії і йдіть туди на будь-яку посаду, хоч наймізернішу. Тому що ротація кадрів зараз настільки швидка, що ви зможете навіть просунутися по службі. А потім вже зрозуміти, на кого вчитися, де і як.

Сьомий. Сісти на шию татові з мамою і цілий рік робити їм нерви. А взагалі, не вішайте носа, друзі. Раніше на цю тему навіть пісенька була така: "Якщо до іншого йде наречена, то невідомо, кому повезло". Можливо, університет, в який вас не прийняли, це і є та наречена ... З кожної невдачі зумій витягти удачу.