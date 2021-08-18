Освітній експерт та президент корпорації “Гранд” Володимир Співаковський поділився порадами, що робити абітурієнту, який не вступив до університету.

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За його словами, хтось може засмутитися, впасти в депресію чи звинувачувати всіх довкола, а інший в цей час – усвідомить неприємність та шукатиме вихід із ситуації. Тож, можливо, все не так погано.

Експерт запевняє, що мільйони людей не могли вступити до вишу в перший рік після школи, але вони не відчули згодом особливих втрат. Навпаки – потім розповідали, що так навіть і краще вийшло.

Окрім того, Володимир Співаковський зізнається, що наша вітчизняна освіта в цілому дуже слабка, і провчившись 5 – 6 років, людина може нічого не знати і не вміти.

Що робити абітурієнту, який нікуди не вступив

Закордонний виш

Експерт стверджує, що якщо є мізки і сміливість, то варто поступити в якийсь європейський виш, до прикладу польський, чеський або німецький.

Там майже безкоштовне навчання, але перспективи набагато кращі. Тисячі українських вступників виїхали на навчання за кордон і не шкодують,

– заявив Співаковський.

Дистанційне навчання

На думку експерта, можна також вступити в якийсь університет дистанційно, і бажано іноземний.

"Якщо є проблеми з англійською мовою, то тут треба вирішити для себе принципову річ: навіщо вам взагалі вища освіта, якщо у вас не буде вільної англійської? У наш час це вже просто обов'язково. Тому спробуйте навчання онлайн", – додає він..

Робота

Ще одна порада експерта для абітурієнта, який не вступив до вишу, – піти працювати. На думку Співаковського, це найкрутіший вихід, тому що розуміння роботи зараз цінується набагато вище, ніж будь-який диплом.

І якщо будете вибирати, де працювати, то обирайте компанію своєї мрії і йдіть туди на будь-яку посаду, хоч найлегшу. Тому що ротація кадрів зараз настільки швидка, що ви зможете легко просунутися по службі. А потім вже зрозуміти, на кого вчитися і де,

– підсумував експерт.

До слова, цього року до українських вишів на бюджет зараховано понад 93 тисячі вступників. З них майже 60 тисяч вступили на бакалаврат і понад 33 тисячі – на магістратуру.

Рейтинг спеціальностей, куди пройшло найбільше вступників на бюджет:

"Середня освіта" – 6286 вступників,

"Медицина" – 3663 вступника,

"Комп'ютерні науки" – 3446 вступників

"Філологія" – 2344 вступника

"Інженерія програмного забезпечення" – 1891 вступник,

"Комп’ютерна інженерія" – 1710 вступників,

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" – 1678 вступників,

"Будівництво та цивільна інженерія" – 1527 вступиків,

"Право" – 1166 вступників,

"Агрономія" – 1113 вступника.



Рейтинг вишів, куди пройшло найбільше вступників на бюджет / Інфографіка МОН

Текст публікації Володимира Співаковського:

Запитали, що робити, якщо дитина нікуди не вступила? Не біда, варіантів є кілька.

Перший. Засмутитися, впасти в депресію, звинувачувати всіх навколо, проклинати долю і назавжди розчаруватися в людях і в світі.

Другий. Прийняти цю неприємність до відома і розглянути кілька виходів із ситуації. Може, навіть виявиться, що не все так погано. Мільйони людей не вступили в перший рік, і вони не відчули згодом особливих втрат. Навпаки, потім всім розповідали, що так навіть і краще вийшло.

Третій. Врахувати, що (як би це сказати м'якше), наша вітчизняна освіту в цілому дуже слабка, і провчившись 5 – 6 років, ви нічого не будете знати і вміти, та й працювати не будете. Тому розглядаємо наступну опцію ...

Четвертий. Якщо є мізки і характер, або хоча б одне з цих двох якостей, то варто поспішити в якийсь європейський вуз, польський, чеський або німецький. Там практично безкоштовно і багато грошей не треба, а перспективи набагато більш райдужні. Тисячі виїхали і не шкодують.

П'ятий. Піти шляхом моди і користі. Вступити в якийсь університет онлайн, дистанційно, бажано західний, їх зараз багато. Якщо є проблеми з англійською мовою, то тут треба вирішити для себе принципову річ: навіщо вам взагалі вища освіта, якщо у вас не буде вільної англійської? У наш час це вже просто обов'язково. Так що вперед, в онлайн.

Шостий. Піти працювати. З моєї точки зору, це найкрутіший вихід, тому що розуміння "роботи" зараз цінується набагато вище, ніж будь-який диплом. Тому якщо будете вибирати, де працювати, то виберіть компанію своєї мрії і йдіть туди на будь-яку посаду, хоч наймізернішу. Тому що ротація кадрів зараз настільки швидка, що ви зможете навіть просунутися по службі. А потім вже зрозуміти, на кого вчитися, де і як.

Сьомий. Сісти на шию татові з мамою і цілий рік робити їм нерви. А взагалі, не вішайте носа, друзі. Раніше на цю тему навіть пісенька була така: "Якщо до іншого йде наречена, то невідомо, кому повезло". Можливо, університет, в який вас не прийняли, це і є та наречена ... З кожної невдачі зумій витягти удачу.