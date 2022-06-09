Що робити, якщо абітурієнт не встиг підтвердити свою участь у спрощеному ЗНО

Якщо вступник сформував реєстраційну картку учасника ЗНО, але не зміг підтвердити своєї участі в національному мультимедійному тесті, він зможе взяти участь у додатковій сесії тестування.

Кінцевий термін підтвердження участі збіг 7 червня. Однак є можливість додаткової сесії. В Українському центрі оцінювання якості освіти оприлюднили спеціальний алгоритм дій абітурієнта для такого випадку.

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Як діяти вступнику

8 – 18 липня – слід зайти на інформаційну сторінку, заповнити спеціальну форму, розміщену у вкладці "Підтвердження участі в НМТ". Далі потрібно підтвердити участь у додатковій сесії тестування і вибрати із запропонованого переліку країну чи регіон, потім населений пункт, у якому або поблизу якого учасник планує бути під час тестування.

1 – 10 серпня ー вступник має надати остаточну інформацію про бажання пройти НМТ у певному місці;

до 12 серпня ー необхідно отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ. Там буде зазначена дата та час початку тестування;

16 – 20 серпня ー взяти участь у додатковій сесії НМТ.

Уразі відсутності даних для доступу до Інформаційної сторінки, абітурієнти можуть скористатись сервісом "Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022". Можна правильно заповнити потрібні комірки та отримати логін й пароль.

З 1 вересня навчання буде офлайн

На тлі російського вторгнення в Україну традиційний формат ЗНО довелося змінити. Цього року абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. Механізм вступу залишається таким самим, як і раніше. Однак тепер сертифікатів про проходження ЗНО буде не 4, а 1.

Українські навчальні заклади 1 вересня повернуться до очної форми навчання. Це стосується і школярів, і студентів. У школах мають облаштувати місця для укриття у разі загрози авіаудару.

Щоправда, робота навчальних закладів у прифронтових населених пунктах залежатиме від безпекової ситуації. МОН закликали молодь готуватись до офлайн-процесу в українській освіті.

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