Вчителеві часом досить складно побудувати довіру з учнями. Адже для цього треба багато часу, бажання та зусилля. Читайте поради, які допоможуть вчителю отримати довіру від школярів.

Експерти переконані, що довіра між вчителем і учнями – це дуже важливо, адже коли у школі панує атмосфера довіри, то одразу зростає успішність учнів і зменшується ризик булінгу.

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Що таке довіра між учителем та учнем? Це коли вони мають відкриті та позитивні стосунки, і коли школярі впевнені у порядності й доброзичливості вчителя.

Як вчителеві побудувати довіру з учнями

Відкривайте залаштунки свого життя

Але тут ми говоримо не про особисте. Просто з учнями варто ділитися життєвими ситуаціями. До прикладу, вчитель має визнавати власні помилки, говорити про почуття та завжди бути щирими зі школярами. Цього, повірте, достатньо для побудови довіри.

Адже до тих педагогів, про яких ніхто нічого не знає, які просто подають матеріал і "зникають" із життя школярів до наступного уроку, ставляться зовсім інакше. Так, їх поважають за знання, але чи довірять їм?

Володійте мовою тіла

Положення тіла та вираз обличчя – це ті речі, які ми "зчитуємо" несвідомо. Але саме на основі цього наш мозок вирішує, чи довіряти людині. Це наш спадок від далеких пращурів: бо така властивість мозку дозволяла їм швидко проаналізувати, чи нападатиме тварина.

Як вчителю може допомогти мова тіла? Тут потрібна практика! Станьте перед дзеркалом та придивіться: порівняйте вашу напружену позу, коли ви нервуєте, та коли ви спокійні. Бачите різницю? Діти теж бачать.

Так само і з обличчям. Розслабтеся та посміхніться – саме так виглядає вчитель, якому довіряють. І намагайтеся завжди контролювати своє тіло.

Пропонуйте учням нові активності

Реакція більшості дітей на нові вправи та активності – показник довіри учнів до вас. Це свідчить про те, що вони не сумніваються у вашому виборі та поважають вас як спеціаліста.

Тому спробуйте ввести більше цікавих вправ у навчальний процес. І особливу увагу слід приділити тим активностям, які згуртовують колектив.

Будьте неконфліктні та оптимістичні

Психологи стверджують, що люди, яким можна довіритися, мають спільні риси характеру. Йдеться про відкритість, щирість, надійність, неконфліктність, оптимізм, легкість у спілкуванні тощо.

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А кому учні не будуть довіряти? Зокрема тим, кого вони вважають ненадійним чи агресивним. І це ще одне підтвердження того, що варто спілкуватися зі школярами на рівних.

Цікава ідея: проведіть серед учнів опитування. Запитайте їх, якими словами вони можуть вас охарактеризувати? Запропонуйте кілька варіантів відповіді та, звісно, подивітся, що вони напишуть, окрім цього.

Вивчайте тему довіри і не зупиняйтеся на досягнутому

Довірливі стосунки у школі розповсюджуються не тільки на взаємини між учителями та школярами.Це повпливає і на стосунки з батьками, адміністрацією школи та колегами.

Школярі мають ділитися з вами переживаннями

Це останній рівень довірливих стосунків. Якщо вже учні ставляться до вас як до старшого товариша і не бояться звернутися за порадою, то це означає, що вони вам точно довіряють.

Пам’ятайте, що ви завжди можете відмовити в пораді, якщо учні порушують ваші особисті кордони. А якщо ви не знаєте, як допомогти дитині, завжди можна запропонувати відвідати шкільного психолога чи поговорити з батьками.