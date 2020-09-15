Наразі багато шкіл в Україні не забезпечені інтернетом. Так само не всі діти готові до дистанційного навчання, бо не мають вдома відповідної техніки. Що ж в такому випадку робити учням?

Відповідь на це питання Сергій Шкарлет надав у інтерв’ю для видання Mind, передає преслужба МОН.

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За його словами, якщо батьки не мають вдома комп’ютеру чи ноутбуку, то вчитель повинен надати дитині необхідні роздруковані додаткові матеріали, наприклад, на весь тиждень.

Також педагог має бути на зв’язку телефоном з учнем та давати йому відповідні завдання, пояснювати все. "Тобто вчитель повинен підтримувати контакт з учнем усіма можливими способами. Тут надважливе значення мають підручники, а забезпечення підручниками вже відбулося", – додав Шкарлет.

До слова, Шкарлет запевнив, що на сьогодні лише 74 школи не забезпечені інтернет-зв’язком. Хоча на початок 2020 року їх було близько 750, на початок літа – 600, у липні-серпні понад 200.