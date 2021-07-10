Що робити, щоб учні за літо не забули вивчене: поради для батьків

Під час літніх канікул школярі майже завжди поринають у комп’ютерні ігри та прогулянки з друзями. І за три місяці вони можуть забути значну частину матеріалу, який вивчали протягом року. Що робити, щоб учні за літо не забули вивчене – читайте поради для батьків у статті.

Дослідження показують, що після літніх канікул вчителі витрачають близько 2 – 3 тижнів на повторення минулорічного матеріалу.

До теми Літні канікули для школярів мають бути коротшими, – експерти

Водночас інше дослідження показує, що учні зазвичай гірше проходять стандартизоване тестування після літніх канікул, аніж перед ними.

Що робити батькам, щоб діти за літо не забули вивчене

Поради від психолога

Дитяча психологиня Тетяна Скрипник каже, що дитина – це не мішок, і її не треба постійно "напихати знаннями". А канікули варто проводити так, щоб зберігати і формувати пізнавальний інтерес у дітей.

Щоб запам’ятати інформацію, потрібно підкріпити її емоціями. І вони мають бути позитивні, щоб діти хотіли отримувати подібний досвід знову. Наприклад, покажіть дитині, який різноманітний навколишній світ – відвідуйте музеї, виставки, майстер-класи, подорожуйте,

– радить вона.

Також психологиня каже, що батьки мають бути прикладом для своєї малечі. Тому якщо батьки не беруть до рук книжок або читають тільки пости у фейсбуці, то не можна очікувати, що діти раптом візьмуться за читання.

"Пояснюйте цінність знань через життєвий досвід. Якщо їдете за кордон – потрібна іноземна мова. Якщо обираєте місто – це вже географія й історія. Якщо музей – треба знати, що там. Це розвиває", – додає Тетяна Скрипник.



Дитина з мамою у подорожі / Фото Unsplash

І останнє, на чому наголошує психологиня, батьки мають пам’ятати, що до сучасних дітей неможливо підходити зі старими методами: "Сьогодні читаєш от стільки", бо діти завжди запитають "для чого?".

Поради вчительки

Вчителька третього класу Галина Олещинська дала свої поради, як впливати на "літнє забування" дітей. Зокрема:

Нехай діти ведуть "Щоденники літніх вражень", у яких будуть замальовувати та описувати події свого життя влітку. Також діти можуть фотографувати цікаві місця, пам’ятки культури і потім робити з того колаж. Влітку можна доручати дітям обирати продукти, підраховувати вартість і розраховуватись у магазинах. Або складіть домовленість – читати 15 чи 20 хвилин щодня.

Чим зайняти дітей влітку, щоб підтримувати інтерес до навчання

Започаткуйте сімейний книжковий клуб

Оберіть якусь цікаву книжку і прочитайте її всією сім’єю. А після цього зберіться її обговорити. Створення такої спільної традиції спонукатиме дитину до розвитку критичного мислення.

Читайте також Що учням почитати влітку: 10 цікавих книг поза шкільною програмою

Виберіться до музею, зоопарку чи на природу

І не просто, щоб відвідати. Допоможіть дітям насолодитися практичним досвідом і розпочніть тематичні розмови. Дослідіть історію чи біологію тварин, щоб зацікавити дітей.

Цікаво, що діти отримують більше знань з музеїв, якщо там є практичні активності. Також допомагають запитання батьків, як діти розуміють те, що щойно побачили.

"Найміть" маленького планувальника

Якщо ви збираєтеся у відпустку – залучіть дитину до планування. Дайте дитині карти та путівники – і побачите, як вона використовує свої навички, щоб скласти план.

І скажіть розрахувати приблизну вартість подорожі. Якщо у вас є приблизні дані.

Поїдьте у віртуальну відпустку

Якщо цього літа не вдасться поїхати у справжню відпустку з дитиною – ви можете з допомогою інтернету спланувати з дитиною майбутню чи податися у віртуальну. У мережі є безліч віртуальних 3D-турів, онлайн-музеїв тощо.



Дитина може віртуально відвідати музей / Фото Unsplash

Бібліотека – як частина планів на літо

У бібліотеках часто проводять літні книжкові клуби, читання та творчі заходи. Усі ці активності не дадуть розуму розслабитися.

Або самі започаткуйте літню програму читання і переконайтеся, що дитина читає книжку, яка їй водночас цікава і є для неї "викликом".

Одне з досліджень показало, що літнє читання не мало впливу на навички. Чому? Тому що діти, які брали участь у дослідженні, обирали книжки, які їм було легко читати.Тому коли ви шукаєте книжку, дуже важливо переконатися, що дитина захоплена змістом, але також потрібно, щоб книжка знайомила з новими словами та ідеями.