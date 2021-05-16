Ці витрати з року в рік стають все більшими, адже вартість оренди житла у великих містах невпинно зростає, а продукти дорожчають. Як фінансово підготуватися до нового навчального семестру та що робити після випуску з вишу – далі у матеріалі.

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Бюджет

Те, що можливо обчислити – піддається управлінню. Слід почати відстежувати власні доходи та витрати, дотримуючись наперед продуманого бюджету.

Бюджетування дозволяє легше орієнтуватись у власних фінансах, контролювати грошові надходження та прогнозувати передбачувані витрати.

Окрім цього, наявність бюджету дає об'єктивну оцінку фінансовій ситуації, допомагає побачити, звідки гроші приходять та куди йдуть, а також оптимізувати власну фінансову поведінку, зокрема зменшити можливість емоційних покупок.

Витрати

Якщо підрахувати, скільки студент витрачає на дрібні речі, зокрема на послугу "кави з собою", то за місяць назбирається дуже солідна сума. Уникайте спокуси робити спонтанні або імпульсивні покупки, і дбайте перш за все про потреби, а вже потім про бажання.

Кредит

Доступ до кредитних коштів може бути важливою частиною вашого фінансового життя. Слід наперед подбати про власну кредитну історію та рейтинг, адже після закінчення вишу вони стануть серйозною підмогою у відкритті власного бізнесу чи банальному досягненні фінансової незалежності.

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Податки

Дуже багато студентів навіть не знають, що мають можливість повернути частину коштів, які вони витратили на оплату навчання. Податкова система України, як і багатьох інших країн, має низку цікавих аспектів, про які обов'язково варто довідатись, особливо перед початком дорослого та незалежного життя.

Фінансові подушки

Більшість українців мають лише один банківський рахунок, на якому зосереджені всі доступні для них кошти. Однак для кращого фінансового планування, слід подбати про так звані "подушки безпеки" – окремі рахунки, на які ви переказуєте щомісяця певний відсоток від своїх доходів.

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Це допоможе не розгубитися у непередбачуваних фінансових ситуаціях, коли, наприклад, підвищиться ціна оренди житла чи тарифи на комунальні послуги, збільшиться сума оплати за навчання чи доведеться розв'язувати проблеми зі здоров'ям.