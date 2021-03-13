Реалізуватися в суспільстві після війни: як держава розвиватиме підприємництво серед ветеранів

Міністерство у справах ветеранів організувало круглий стіл, присвячений розвитку підприємницьких ініціатив. На ньому представники державних органів влади та міжнародних організацій обговорили популяризацію підприємницької діяльності серед ветеранської спільноти.

До обговорень були залучені представники кількох міністерств, Державного центру зайнятості, Пенсійного фонду та Торгово-промислової палати України, а також низка недержавних організацій. Однією з головних тем стали інструменти підвищення фінансової грамотності серед тих, хто повернувся з війни.

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Про що мовилося під час круглого столу

У формі відкритого діалогу учасники заходу обговорили два головних питання:

Як допомогти захисникам після повернення з війни реалізувати себе в суспільстві?

в суспільстві? Яку стратегію має обрати держава для підвищення рівня конкурентоспроможності захисників на ринку праці та розвитку підприємницької діяльності серед ветеранської спільноти?

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна наголосила, що ветерани є потужною силою, здатною не тільки захищати на передовій, але й відроджувати країну в цивільному житті.

Наш обов'язок як держави – підтримати захисників та створити умови, які б допомогли їм стати активними представниками громадянського суспільства, тобто бути працевлаштованими, зайнятими, мати власну справу,

– наголошує міністерка.

За словами Юлії Лапутіної, одним з кроків на шляху до цього є масштабування ветеранського бізнесу та виділення його в окрему категорію підприємництва.

Крім цього, важливим є розвиток нетворкінгу, щоб захисники держави знали, де і які стартапи, ініціативи та проєкти вже започатковані, могли комунікувати між собою, працевлаштовувати своїх побратимів та розвивати власну справу.

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В умовах децентралізації велику роль має запровадження регіональних програм сприяння підприємницьким ініціативам, що надалі позитивно впливатиме на розвиток громад та підвищення національної стійкості.

Учасник круглого столу, директор БФ "Карітас-Краматорськ" Василь Іванюк, додав, що важливим аспектом є подолання захисниками сумнівів у власних силах, а також підтримка з боку держави у реалізації власної справи, про яку вони мріяли.

Важливо, щоб захисники могли отримувати професійні консультації різних спеціалістів та підвищувати свою фінансову грамотність. Потрібно навчити людей, як і де вони можуть реалізувати себе та свої плани,

– вважає Василь Іванюк.

До слова, пріоритетом міністерка Юлія Лапутіна назвала створення зручних електронних сервісів, завдяки яким ветерани отримають можливість використовувати сучасні онлайн-платформи для ведення своїх підприємницьких ініціатив.

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Чиновниця наголошує, що в умовах браку фінансування, необхідно залучати різні можливості та підтримувати захисників України. Міністерство ветеранів планує запровадити окрему ініціативу – Український ветеранський фонд, який дозволить залучати інвестиції державних та міжнародних організацій.