Реалізуватися в суспільстві після війни: як держава розвиватиме підприємництво серед ветеранів
Міністерство у справах ветеранів організувало круглий стіл, присвячений розвитку підприємницьких ініціатив. На ньому представники державних органів влади та міжнародних організацій обговорили популяризацію підприємницької діяльності серед ветеранської спільноти.
Джерело:Урядовий портал
До обговорень були залучені представники кількох міністерств, Державного центру зайнятості, Пенсійного фонду та Торгово-промислової палати України, а також низка недержавних організацій. Однією з головних тем стали інструменти підвищення фінансової грамотності серед тих, хто повернувся з війни.
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Про що мовилося під час круглого столу
У формі відкритого діалогу учасники заходу обговорили два головних питання:
- Як допомогти захисникам після повернення з війни реалізувати себе в суспільстві?
- Яку стратегію має обрати держава для підвищення рівня конкурентоспроможності захисників на ринку праці та розвитку підприємницької діяльності серед ветеранської спільноти?
Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна наголосила, що ветерани є потужною силою, здатною не тільки захищати на передовій, але й відроджувати країну в цивільному житті.
Наш обов'язок як держави – підтримати захисників та створити умови, які б допомогли їм стати активними представниками громадянського суспільства, тобто бути працевлаштованими, зайнятими, мати власну справу,
– наголошує міністерка.
За словами Юлії Лапутіної, одним з кроків на шляху до цього є масштабування ветеранського бізнесу та виділення його в окрему категорію підприємництва.
Крім цього, важливим є розвиток нетворкінгу, щоб захисники держави знали, де і які стартапи, ініціативи та проєкти вже започатковані, могли комунікувати між собою, працевлаштовувати своїх побратимів та розвивати власну справу.
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В умовах децентралізації велику роль має запровадження регіональних програм сприяння підприємницьким ініціативам, що надалі позитивно впливатиме на розвиток громад та підвищення національної стійкості.
Учасник круглого столу, директор БФ "Карітас-Краматорськ" Василь Іванюк, додав, що важливим аспектом є подолання захисниками сумнівів у власних силах, а також підтримка з боку держави у реалізації власної справи, про яку вони мріяли.
Важливо, щоб захисники могли отримувати професійні консультації різних спеціалістів та підвищувати свою фінансову грамотність. Потрібно навчити людей, як і де вони можуть реалізувати себе та свої плани,
– вважає Василь Іванюк.
До слова, пріоритетом міністерка Юлія Лапутіна назвала створення зручних електронних сервісів, завдяки яким ветерани отримають можливість використовувати сучасні онлайн-платформи для ведення своїх підприємницьких ініціатив.
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Чиновниця наголошує, що в умовах браку фінансування, необхідно залучати різні можливості та підтримувати захисників України. Міністерство ветеранів планує запровадити окрему ініціативу – Український ветеранський фонд, який дозволить залучати інвестиції державних та міжнародних організацій.
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