Експерти запевняють, що найкращий відпочинок – це зміна діяльності. Але якщо немає можливості поїхати в подорож чи за місто, то проводьте більше часу на свіжому повітрі.

До теми Де школи перенесли канікули, а в яких областях учні будуть відпочивати за графіком: перелік

Що робити з дітьми на осінніх канікулах

Лабіринт або "сніжки" з листя в парку

Під час прогулянки по свіжому повітрю можете придумати для дитини цікаве заняття. Наприклад, викладіть з листя лабіринт і запропонуйте дитині пройти його.

Кінна прогулянка

Йдеться не про п'ятихвилинну поїздку, а про повноцінне заняття в кінноспортивному клубі. Також варто зазначити, що знайомство з цими тваринами принесе вашій дитині незабутні враження і підніме настрій.

Розпитайте в своєї дитини, яких тварин вона любить і запропонуйте відвідати їх.

Притулок для тварин

Напевно, у кожному місті є притулок для тварин. Закупіться відповідним кормом чи товарами та вирушайте разом з малечею. Іноді там можна замовити екскурсію і дізнатися більше про цих тваринок.

Поїздка в притулок розширить кругозір дитини і дасть їй можливість дізнатися багато нового, а також гуманніше ставитися до тварин.

Екскурсія

Ви можете організувати для своєї дитини самостійну екскурсію або приєднатися до шкільних. Це відмінна можливість розширити кругозір дитини, а якщо вона буде у компанії з іншими дітьми, то дозволить ще більше зблизиться з ними.

Наприклад, можна всією сім’єю поїхати в Карпати. Первозданна природа, ліси і чарівні схили гір точно сподобаються малечі. Окрім того, тут можна скуштувати традиційні закарпатські страви, купити милі сувеніри для дітей та піднятися на вершину гори на підйомнику. Вид, який відкривається з вершини, залишить приємні спогади на все життя.

Поїздка в інше місто

Це відмінний спосіб змінити обстановку. У поїздці можна пояснити дитині, як орієнтуватися на незнайомих вулицях, як ввічливо питати дорогу і уточнювати, куди їде автобус.

Дітям можна розповісти, як правильно планувати поїздку, де і як купувати квитки, і якими сервісами потрібно користуватися, щоб знайти готель або житло.

Сімейна фотосесія

Звичайно, можна звернутися до професійного фотографа, який допоможе зробити якіснв світлини - сімейні або персональні. А можна обзавестися фотоапаратом і дати можливість дітям самим спробувати зробити зйомку, а потім навіть створити фотоальбом. Адже осінь така красива.

Що робити вдома

Якщо нікуди не виходить поїхати, то не турбуйтеся, вдома можна теж організувати цікаве дозвілля:

Влаштуйте чемпіонат з настільних ігор . Ви можете щовечора діставати нову настільну гру, і залучати до цього заняття всю сім'ю. Результати записуйте в таблицю, щоб в кінці канікул підвести підсумки і роздати призи.

. Ви можете щовечора діставати нову настільну гру, і залучати до цього заняття всю сім'ю. Результати записуйте в таблицю, щоб в кінці канікул підвести підсумки і роздати призи. Влаштуйте піжамну вечірку . Запропонуйте дитині покликати друзів на піжамну вечірку з переглядом мультфільмів або фільмів. Все залежить від віку дітей.

. Запропонуйте дитині покликати друзів на піжамну вечірку з переглядом мультфільмів або фільмів. Все залежить від віку дітей. Хобі. Дозвольте своїй дитині зайнятися тим, чим вона любить: малювати, ліпити, читати книги, розкладати в алфавітному порядку свої іграшки і т.д. Якщо у неї ще немає хобі, допоможіть їй. Запропонуйте різні варіанти.

До слова, спочатку школи мали йти на тижневі осінні канікули з 25 жовтня. Однак МОЗ рекомендувало перенести їхній початок на 18 жовтня. Міносвіти цю пропозицію підтримало. Де школи дослухалися до порад, а де вирішили йти за планом, 25 жовтня – читайте у статті.