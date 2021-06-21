Що робити з інфляцією: зменшення фінансових ризиків для звичайних громадян

Через те, що пандемія COVID-19 продовжує спричиняти фінансове занепокоєння, люди й надалі переймаються про цінність власних заощаджень. Інфляція має безпосередній вплив на рівень життя громадян.

Сьогодні кожен повинен витрачати більше, щоб забезпечити собі звичний рівень життя. За умов сучасного стану економіки, про збільшення рівня доходів годі й мріяти.

Цікаво Споживче кредитування: що потрібно знати позичальнику

Ризики інфляції

Навіть якщо в таких умовах з'явилась можливість збільшити власні статки, пересічному громадянину країни неможливо встигати за рівнем інфляції. Це передусім має наслідок невідповідності накопичених заощаджень поставленим перед тим фінансовим цілям.

Можна інвестувати у нерухомість, освіту дітей чи пенсійні заощадження, щоб зберегти власні кошти, однак і такі грошові вклади певним чином піддаються впливу інфляції.

Якщо ви планували придбати власне житло через десять років, то разом з різким знеціненням валюти, це вдасться зробити набагато пізніше.

Перспектива купівлі житла залежить від рівня інфляції / Фото Unsplash

Зниження ризиків

Найкращий спосіб пом'якшити інфляційні ризики – інвестувати гроші у продукти, які грунтуються на показниках інфляції. До прикладу, у США існують цінні папери Казначейського захисту від інфляції (TIPS), які гарантують повернення купівельної спроможності грошової одиниці, однак в Україні повністю аналогічних інструментів поки немає.

Інші подібні інструменти генерують більший прибуток, саме коли інфляція зростає – такі як ф'ючерси у тих же США, зокрема цінні метали – цинк, мідь чи нафта.

Останньою альтернативою є біржі з можливістю денного трейдингу – такі інвестиції потребують великого капіталу, однак дозволяють отримати прибуток, який покриватиме інфляційні збитки за короткий проміжок часу.

До теми Інвестиції та фінансова грамотність: що потрібно знати учасникам фондового ринку

Інфляція, разом з тим, має і певний позитивний вплив на фінансовий ринок. Зокрема, цей процес може підвищити відсоткові ставки за депозитами, що робить галузь фінансового сектору більш привабливою – під час великого рівня інфляції слід звернути увагу і на цей інструмент збереження накопичених коштів.