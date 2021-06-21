Сьогодні кожен повинен витрачати більше, щоб забезпечити собі звичний рівень життя. За умов сучасного стану економіки, про збільшення рівня доходів годі й мріяти.
Цікаво Споживче кредитування: що потрібно знати позичальнику
Ризики інфляції
Навіть якщо в таких умовах з'явилась можливість збільшити власні статки, пересічному громадянину країни неможливо встигати за рівнем інфляції. Це передусім має наслідок невідповідності накопичених заощаджень поставленим перед тим фінансовим цілям.
Можна інвестувати у нерухомість, освіту дітей чи пенсійні заощадження, щоб зберегти власні кошти, однак і такі грошові вклади певним чином піддаються впливу інфляції.
Якщо ви планували придбати власне житло через десять років, то разом з різким знеціненням валюти, це вдасться зробити набагато пізніше.
Перспектива купівлі житла залежить від рівня інфляції / Фото Unsplash
Зниження ризиків
Найкращий спосіб пом'якшити інфляційні ризики – інвестувати гроші у продукти, які грунтуються на показниках інфляції. До прикладу, у США існують цінні папери Казначейського захисту від інфляції (TIPS), які гарантують повернення купівельної спроможності грошової одиниці, однак в Україні повністю аналогічних інструментів поки немає.
Інші подібні інструменти генерують більший прибуток, саме коли інфляція зростає – такі як ф'ючерси у тих же США, зокрема цінні метали – цинк, мідь чи нафта.
Останньою альтернативою є біржі з можливістю денного трейдингу – такі інвестиції потребують великого капіталу, однак дозволяють отримати прибуток, який покриватиме інфляційні збитки за короткий проміжок часу.
До теми Інвестиції та фінансова грамотність: що потрібно знати учасникам фондового ринку
Інфляція, разом з тим, має і певний позитивний вплив на фінансовий ринок. Зокрема, цей процес може підвищити відсоткові ставки за депозитами, що робить галузь фінансового сектору більш привабливою – під час великого рівня інфляції слід звернути увагу і на цей інструмент збереження накопичених коштів.