Сьогодні кожен повинен витрачати більше, щоб забезпечити собі звичний рівень життя. За умов сучасного стану економіки, про збільшення рівня доходів годі й мріяти.

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Ризики інфляції

Навіть якщо в таких умовах з'явилась можливість збільшити власні статки, пересічному громадянину країни неможливо встигати за рівнем інфляції. Це передусім має наслідок невідповідності накопичених заощаджень поставленим перед тим фінансовим цілям.

Можна інвестувати у нерухомість, освіту дітей чи пенсійні заощадження, щоб зберегти власні кошти, однак і такі грошові вклади певним чином піддаються впливу інфляції.

Якщо ви планували придбати власне житло через десять років, то разом з різким знеціненням валюти, це вдасться зробити набагато пізніше.

Перспектива купівлі житла залежить від рівня інфляції / Фото Unsplash

Зниження ризиків

Найкращий спосіб пом'якшити інфляційні ризики – інвестувати гроші у продукти, які грунтуються на показниках інфляції. До прикладу, у США існують цінні папери Казначейського захисту від інфляції (TIPS), які гарантують повернення купівельної спроможності грошової одиниці, однак в Україні повністю аналогічних інструментів поки немає.

Інші подібні інструменти генерують більший прибуток, саме коли інфляція зростає – такі як ф'ючерси у тих же США, зокрема цінні метали – цинк, мідь чи нафта.

Останньою альтернативою є біржі з можливістю денного трейдингу – такі інвестиції потребують великого капіталу, однак дозволяють отримати прибуток, який покриватиме інфляційні збитки за короткий проміжок часу.

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Інфляція, разом з тим, має і певний позитивний вплив на фінансовий ринок. Зокрема, цей процес може підвищити відсоткові ставки за депозитами, що робить галузь фінансового сектору більш привабливою – під час великого рівня інфляції слід звернути увагу і на цей інструмент збереження накопичених коштів.