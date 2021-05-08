Що робити з булінгом та поборами у школі: пояснення освітнього омбудсмена

В Україні все частіше виникають скандали через булінг учнів у школах та побори з батьків. Що з цим робити та чи можуть батьки звертатися до поліції – читайте пояснення освітнього омбудсмена.

Булінг у школі через одяг учнів

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголошує, що частішають і випадки булінгу через зовнішній вигляд учнів, що неприпустимо.

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“Часто чую від прихильників шкільної форми: “Дай їм волю, будуть у купальних костюмах ходити на уроки…”. Я був директором школи протягом десяти років, жодного разу не бачив учнів або учениць в настільки зухвалому одязі", – каже Горбачов.

Він погодився, що, звичайно, школярі одягаються не так, як старше покоління. До прикладу, вони можуть волосся пофарбувати в яскравий колір тощо.

Але яке вчителю до цього діло, як вчителю? Дітей треба сприймати такими, як вони є. Не намагатися тут і зараз перевиховувати. Бо виховують не слова, а вчинки,

– заявив освітній експерт.

Чи варто вчителям через зовнішній вигляд дитини звертатися до батьків? Горбачов вважає, що цього робити не варто. За його словами, питання щодо одягу дитини вирішуються трьома словами – охайно, зручно, відповідно до сезону.

“Без сумніву, вчитель має право вимагати, щоб дитина була в чистому одязі. Або звернути увагу, якщо дитина у грудні прийшла у школу без куртки. І це єдина причина телефонувати батькам стосовно одягу – якщо дитина одягнена не по сезону”, – зазначив він.

Директорка Соснівського ліцею №2 Наталія Щербань під час розмови з 10-класниками дозволяла собі некоректні висловлювання про зовнішній вигляд учнів.Зокрема, вона дорікнула підліткам, що вони носять спортивні та діряві штани. А одній зі школярок вона звернула увагу на целюліт. Деталі – читайте за цим посиланням

Як реагувати на булінг в школі? Сергій Горбачов вважає, що найголовніше – не мовчати.

Так, за його словами, якщо учень є жертвою булінгу, то йому потрібно звернутися до вчителя та із заявами – до керівника закладу освіти. І обов’язково – спиратися на факти.

Якщо людина відчуває, що її цькують, треба збирати факти. Це можуть бути документи, свідчення тих, хто бачив ці події. Якщо бачите, як ваші права або права іншої людини порушуються, ви маєте право це зафіксувати за допомогою аудіо чи відеозапису,

– зазначив експерт.

Побори у школі: що робити батькам

В соцмережах батьки часто скаржаться на побори батьківських комітетів у школах. Але куди на них скаржитися?

Освітній омбудсмен, перш за все, радить батькам не здавати гроші у школи. Звісно, важко опиратися тиску, і не всі на це наважуються. Але, якщо вже вимагають гроші, то треба поставити до відома директора.

Медійне висвітлення непогано працює, бо мало кому хочеться стати об'єктом прискіпливої недоброзичливої уваги. Якщо і це не допомагає – звернутися в поліцію за статтею "Вимагання",

– зазначив він.

Експерт розповів, що адміністрація шкіл гроші вже давно не збирає, бо знають, що це може для них обернутися серйозними неприємностями. Тому це роблять батьківські комітети.

“Вони приходять до інших батьків, мовляв, давай гроші, бо школі не вистачає на санітайзери та серветки, – додав він.

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Але Сергій Горбачов каже, що це неприпустимо. Тому він надіслав до комітету Ради лист з пропозицією внести зміни до закону про освіту, щоб зобов'язати керівників шкіл подавати запити про свої потреби, а не збирати гроші з батьків.

І омбудсмен додав, що якщо батьки вже вирішили боротися за свої права, то їм треба бути готовими до того, що на них будуть тиснути. Але треба захищатися самим й допомагати захищатися іншим.