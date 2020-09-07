Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет запевняє, що батьки не мають купувати дітям маски в школу, адже це мали закупити засновники закладів освіти. Він вважає, що якщо батьків змушують купувати маски дітям, то їм варто звертатися на гарячу лінію МОН.

Таку думку Сергій Шкарлет висловив в ефірі "Ранок з Україною", передає 24 канал.

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Він розповів про серпневі наради з обласними органами освіти, директорами шкіл та вчителями, на яких більшість запевнили, що школи готові до нових умов навчання і забезпечені усім необхідним, зокрема і засобами захисту.

Тому щодо вимог директорів шкіл про те, щоб батьки самостійно купували маски, т.в.о. міністра освіти пояснив, що це незаконно.

Якщо батьків "наполегливо" просять самостійно купувати маски для їхніх дітей, то це вже напівкорупційна складова… Вимагати ніхто не має права,

– вважає Шкарлет.

Куди звертатися батькам? За його словами, у таких випадках необхідно звертатися на гарячу лінію Міністерства освіти і науки за номером 0 800 50 45 70 (безкоштовно) або на гарячу лінію міських органів управління освітою в своєму регіоні.

Окрім того, він пояснив, що МОН не вимагає носити саме фабричні маски. Для того, щоб не купувати маски, батьки можуть виготовити їх самостійно.

Шкарлет також додав, що Міністерство освіти і науки перевірить протягом двох тижнів школи у всіх регіонах України на дотримання правил безпеки під час навчання.