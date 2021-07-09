Що робити батькам, якщо в школі вимагають гроші на ремонт: пояснення юристів

Протягом навчального року батьки часто отримують повідомлення від школи та батьківських комітетів із вимогою сплатити певну суму на ремонт чи інші шкільні потреби. Як припинити побори в школі – читайте пояснення юристів у статті.

Також у деяких школах батьків просять сплатити вступний “благодійний внесок” чи встановлену вартість навчання при тому, що заклад є державним та зобов’язаний приймати всіх учнів.

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Ще у 2018 року директорам шкіл МОН розіслало лист-роз’яснення, у якому зазначено, що будь-які форми тиску на батьків щодо сплати коштів чи придбання будь-чого – незаконні.

А вже у 2020 році у МОН наголосили, що жоден учасник освітнього процесу не має зазнавати дискримінації через відмову від участі в благодійній підтримці школи.

Водночас юрист Роман Бондаренко каже, що здебільшого школи в Україні перебувають у комунальній власності, лише 1,5 – 2% є приватними, і тільки близько десяти – державними.

Тож коли дитина йде в комунальний заклад освіти – це означає, що батьки вже заплатили за її навчання, перерахувавши податки до державного та місцевого бюджетів, –

п запевняє Бондаренко.

Чи повинні батьки робити ремонт у школі

Ремонт у закладі освіти – це компетенція місцевої влади та директора. Адже саме керівник школи зобов’язаний щорічно подавати запити до управління освіти із переліком потреб, у тому числі й щодо ремонтних робіт.

А вже місцева влада має складати кошторис потреб навчальних закладів, які йому підпорядковуються.

Ремонт у закладі освіти має право робити тільки спеціально ліцензована для цього компанія. Є вимоги до будівельних матеріалів, застосовуються спеціальні нешкідливі фарби, матеріали, які мають допуск до використання в закладах освіти. За недотримання цих вимог відповідає директор школи,

– каже юрист.

Співголова ГО "Батьки SOS" Олена Парфьонова навела приклад, коли у Василькові батьки "змащувати тріщини" у закладі освіти, у результаті чого сталася аварія, коли ця тріщина дійшла до фундаменту й будівля завалилася.

Вона нагадала ще один випадок – мама учениці допомагала робити ремонт у класі й упала з драбини. Тепер вона має подвійний перелом хребта й потребує складних операцій.



Батьки роблять ремонт у школі / Ілюстративне фото tvoemisto.tv

"Тож, коли постає питання про ремонт, робити його повинен власник, який має запросити фахівців, зробити оцінку стану приміщення, розрахувати вартість робіт, провести тендер та обрати виконавця", – каже Олена Парфьонова.

За її словами, батьки не мають права "хазяйнувати" в комунальній власності. Це приблизно так само, як зібратися гуртом фарбувати стіни Верховної Ради чи піти робити ремонт вдома у вчительки.

Робити ремонт батькам самостійно – це таке саме порушення, як і збирати кошти на нього. Часто адміністрація закладу буває не в курсі таких планів батьків чи вчителя,

– додає Парфьонова.

Тому юрист Роман Бондаренко радить батькам перед тим, як здавати гроші в школу, запитати директора, чи були бюджетні запити щодо ремонту.

Що робити батькам, якщо в школі вимагають гроші

В такій ситуації батькам варто спілкуватися в школі виключно з адміністрацією та вчителем. Адже інші батьки не можуть впливати на освітній процес.

Зокрема, рішення органів батьківського самоврядування не мають жодної юридичної сили, і не є обов’язковим для виконання. Їх має розглядати директор школи.

Це означає, що у випадку, коли батьківський комітет вирішив, наприклад, закупити в клас штори, а батьки однієї дитини відмовилися здавати гроші, це їхнє право, і ніхто не може від них вимагати цих грошей,

– говорять юристи.

Роман Бондаренко радить у випадку вимагання грошей вийти з усіх вайбер-груп та батьківських шкільних спільнот і не підтримувати розмови щодо збирання коштів на потреби школи.

Окрім того, якщо у вас починають вимагати кошти на ремонт чи будь-які інші шкільні потреби, ви можете подати індивідуальну заяву на ім’я директора, де зазначите, що у школі здійснюється примусове збирання коштів.

На запит вам повинні надати письмову відповідь впродовж 30 днів. Але якщо ви не отримуєте жодної реакції в адміністрації, а потім – в управлінні або департаменті освіти, то варто звертатися до поліції із заявою про вимагання.

Як батькам мінімізувати побори в школі

Експерт переконаний, що основним завданням батьківського комітету має стати допомога адміністрації закладу освіти в проведенні інвентаризації, виявленні потреб для формування бюджетних запитів.

Батьки зобов’язані дбати про життя, здоров’я та освіту своїх дітей. Тому вони мають право робити запити щодо будь-яких питань, пов’язаних з освітою своєї дитини. Загалом така інформація повинна бути відкритою.

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А якщо директор відмовляє надати таку інформацію, то батьки мають право звернутися до місцевого органу управління освітою з цим запитом.

Ви також можете подати інформаційний запит до адміністрації школи. Тоді вам зобов’язані надати письмову відповідь у 5-денний термін. Адміністрація закладу має також право відправити батьків до місцевого управління освіти,

– каже Олена Парфьонова.

Експерти запевняють, що коли батьки здають гроші на потреби школи, тому що коштів немає, вони роблять "ведмежу послугу" й собі, і своїм дітям.

"Кошти виділяються, але за умови відсутності запитів від шкіл, їх використовують на інші потреби – ямковий ремонт доріг, асфальтове покриття, вазони з квітами для прикрашання доріг, і на ремонт шкільного туалету вже не вистачає", – каже Парфьонова.

Як батькам зробити офіційний благодійний внесок

За словами експертів, благодійність не заборонена законом. Але перед тим, як робити благодійні внески, треба подивитися всю інформацію в публічному доступі щодо фінансування закладу освіти.

Варто також пам’ятати, що директор, адміністрація школи чи батьківський комітет не можуть визначати суму благодійності й рекомендувати внесок. Якщо ви отримали запит на конкретну суму, маєте знати, що це – вимагання.



Гроші у ремонт школи / Фото molbuk.ua

"Усе, що може бути надано, – це інформація про спеціальний рахунок, який має кожна школа. А платити 1 гривню, 300 чи кілька тисяч – це виключно питання батьків", – каже Парфьонова.

Одні зі способів, як школи офіційно збирають кошти, – краудфандінгова платформа, громадське об’єднання чи благодійний фонд.

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Але найбільш захищений спосіб допомоги школі – через казначейський рахунок. Школи мають свої поточні рахунки, на які можна перерахувати кошти. Такі ж рахунки мають і місцеві управління чи департамент освіти.

Роблячи переказ на ці рахунки, вказуйте цільове призначення платежу. Наприклад, "на ремонт даху школи" чи "на ремонт класу школи". У такому випадку управління освіти може використати кошти виключно на потреби, вказані в призначенні.