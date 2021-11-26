Що робити батькам, аби дитина вчилася краще: поради

Процес навчання починається не зі школи, а від самого народження. Саме вдома, разом із батьками, малюки починають свідомо вчитися: мовним та арифметичним навичкам, самоконтролю й розумінню світу загалом.

Нижче читайте поради, що мають робити дорослі, аби допомогти дитині досягати кращих результатів у навчання.

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Як батьки можуть допомогти дитині вчитися краще

Домашні обов’язки

Заступниця голови Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко каже, що деякі науковці вважають, що домашні обов’язки погіршують успішність у школі, тому що такі учні мають менше часу на домашні завдання.

Водночас інші вважають, що домашні обов’язки допомагають дітям стати більш незалежними, відповідальними і з часом позитивно впливають на результати навчання.

"Але їх кількість має бути адекватною, вони мають бути посильними і справедливо розподілятися між усіма членами сім’ї. Батьки мають зрозуміти, що дитина має власне життя", – каже експертка.

Гуртки та спортивні секції

Чи впливають гуртки на успішність у навчанні? Під час дослідження якості початкової освіти з’ясували, що участь у будь-якому з гуртків позитивно впливає на результати дітей у навчанні.

Середній бал із математики та читання учасників дослідження був вищий у тих, які брали участь хоча б в одному із гуртків. Звісно, цей зв’язок двосторонній:

батьки, які зацікавлені в тому, щоби дитина відвідувала гуртки, більше вкладаються в середовище й мотивують дітей до навчання.

батьки, які цього не роблять, найімовірніше, або не мають таких можливостей, або ще не готові до такої повної комунікації з дитиною щодо освіти.

Тут варто говорити про відповідальність, незалежність, відчуття часу, вміння планувати свою роботу. Як у виконанні домашніх обов’язків, так і коли дитина відвідує гуртки, ці всі риси формуються, і це впливає на результати навчання, – каже Вакуленко.

За її словами, також гуртки – це відчуття приналежності до колективу, бажання комунікувати з його учасниками і поза межами колективу, в тому числі в навчанні.

Водночас у спортивних колективах, наприклад, формуються лідерські якості, бажання бути кращими, конкурентність. І дитина, яка хоче бути кращою в спорті, те саме хоче продемонструвати і в класі.



Спортивні гуртки для дитини / Фото dityvmisti.ua

Керівник Малої академії наук Оксен Лісовий додає, що позашкілля – це суперважлива річ для розвитку дітей. До прикладу, в класі дитина може бути тихою, але коли потрапляє в якусь секцію – може проявити себе лідером.

Спільне читання

Є цікаве міжнародне дослідження якості читацької грамотності PIRLS – Progress in International Reading Literacy Study. Воно показує, що спільне читання з найперших років життя – дуже важливе, бо сприяє розширенню словникового запасу, розумінню природи людини, її поведінки тощо.

Також ці дослідження показують, що родини, в яких є книжки вдома, батьки в проводять багато часу за читанням і отримують задоволення від цього – там діти мають вищі результати навчання.

Чи є прямий зв’язок між навчальними результатами й читанням у молодшому віці? Діти, яким читали в дитинстві, мають вищі результати з читання.А це, очевидно, пізніше впливає на навчальні результати. Також, за словами експертів, дуже просто навчитися розв’язувати прості задачі з арифметики в початкові школі.

Вплив старших братів/сестер

Чи виявляли взаємозв’язок між успішністю учнів і тим, чи це єдина дитина в сім’ї, чи в неї є старші брати й сестри? В Україні цього не досліджували, але було цікаве дослідження в Саудівській Аравії. Дослідники з’ясували, що хлопці, в яких є старші брат або сестра, мають кращі результати навчання.

Водночас американські дослідження стверджують, що старша дитина мотивує молодшу показувати кращі результати навчання. Адже створює здорову конкуренцію. І що часто середні діти тієї ж статі мають вищі результати навчання.

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Також з’ясувалося, що STEM-предмети найчастіше обирають діти, в яких старші брати й сестри вже опанували ці дисципліни і, можливо, є професійними хіміками, фізиками, біологами або навчаються на цих напрямках.

Сімейні традиції

Шведське дослідження доводить, що сімейні традиції дозволяють дитині відчувати близькість, підтримку, приналежність до своєї родини та впливають позитивно на малечу

Адже якщо дитина перебуває в комфорті й відчуває підтримку, то її результати навчання будуть вищими. Просто тому, що вона може присвятити свої ресурси навчанню, а не стресам і проблемам.

Також вчені радять обговорювати з дітьми їхнє шкільне життя. Адже так ви можете попередити булінг (доведено, що дитина, яка є жертвою або ініціатором булінгу, має нижчі результати навчання). І обов’язково підтримуйте дитину в її починаннях.

Поради батькам учнів

Найперше – створіть комфортні умови для навчання дитини. Почніть із місця вдома, де дитина навчається. Учень повинен мати місце, де її речі ніхто не чіпає, де вона може почуватися комфортно.

дитини. Почніть із місця вдома, де дитина навчається. Учень повинен мати місце, де її речі ніхто не чіпає, де вона може почуватися комфортно. Комп’ютери, планшети й ноутбуки насправді позитивно впливають на навчання. Тому якщо у вас є фінансова можливість, то важливо забезпечити дитину цією технікою. Особливо це потрібно при дистанційному навчанні.

Обов’язково створіть атмосферу поваги до всього процесу навчання. Підтримуйте жагу дитини до знань насамперед своїм прикладом. Показуйте, що ви самі любите читати, що вам цікаво досліджувати світ.

до всього процесу навчання. Підтримуйте жагу дитини до знань насамперед своїм прикладом. Показуйте, що ви самі любите читати, що вам цікаво досліджувати світ. Наступне – не віддавайте дитину в школу раніше чи пізніше. Намагайтесь віддати її до дитячого садочку, якщо є можливість.

Не робіть уроки за дитину . Якщо дитина потребує допомоги – робіть уроки з нею.

. Якщо дитина потребує допомоги – робіть уроки з нею. Говоріть із дитиною про навчання. Це має бути змістовний діалог про те, що сталося.

Не можна карати за погані оцінки. Тому що це формує величезний страх помилки, страх, що я отримаю погану оцінку – і вдома мені за це прилетить.

До слова, не всі школярі люблять виконувати домашні завдання. Адже зазвичай вони не доволі нудні та не пов’язані з реальним життям та інтересами дітей. Читайте кілька ідей для домашки, які учні виконають з задоволенням, – у статті.