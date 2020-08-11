Для більшості випускників вступ до університету – це важливий крок у житті. Тож, якщо абітурієнт раптом дізнається, що він нікуди не вступив, він може засмутитися. Але що ж робити далі?

Відомий освітній експерт та президент корпорації “Гранд” Володимир Співаковський поділився порадами, що робити абітурієнту, який не вступив до університету, передає ВсеОсвіта.

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За його словами, хтось може засмутитися, впасти в депресію, звинувачувати всіх довкола та проклинати долю, а інший – усвідомить цю неприємність та шукатиме вихід із ситуації. Можливо, все не так погано.

Співаковський запевняє, що можна сісти на шию батькам й цілий рік нервувати їх, але краще не вішати носа та в кожній невдачі шукати удачу. "Мільйони людей в перший рік навчання не вступають до вишу, і вони не відчувать якоїсь втрати. Навпаки, потім кажуть, що так навіть краще", – зазначив експерт.

Що ж робити абітурієнту, який не вступив до вишу

Треба розглядати різні варіанти. Наприклад, як каже експерт, можна подати документи до європейських університетів.

"Якщо є мозок, то варто вступати в який-небудь європейський виш: польський, чеський чи німецький. Там все практично безкоштовно, і багато грошей не потрібно, а перспективи набагато кращі. І коронавірус зараз не є перешкодою, бо є можливість дстанційного навчання", – додає Співаковський.

Ще один із можливих варіантів – вступити в університет-онлайн за кордоном. Або ж ви можете розпочати онлайн-курси чи займатися самонавчанням тощо.

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Але найкращий вихід із ситуації на думку пана Співаковського, це піти працювати, бо розуміння “роботи” сьогодні ціниться вище, ніж диплом.

Експерт радить одразу обрати компанію своєї мрії та піти туди працювати на будь-яку посаду, навіть незначну. Адже в сучасному світі ротація кадрів відбувається швидко, тож ви зможете піднятись по кар’єрній сходинці.