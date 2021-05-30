Франція

Учителька Української школи Святого Володимира в Парижі Любов Любчик розповіла, що класні керівники змінюються в французьких класах щороку. Це робиться для того, аби в них не було улюбленців та корупційних схем.

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Обов’язки класних керівників у Франції – зв’язок школи із сім’єю та заповнення документації.

Водночас окремих виховних годин у французьких школах немає, тому що вони інтегровані майже у всі предмети. А екскурсії проводять учителі-предметники під час уроків.

Класне керівництво там оплачується додатково. Не кожен вчитель працює класним керівником, здебільшого це залежить від рішення дирекції й бажання вчителя.

Німеччина

Вчителька математики в приватній школі в Німеччині Руслана Радчук сказала, що в країні немає загального міністерства освіти. Кожен регіон має свої правила і в школах вони можуть відрізнятися.

У приватній школі у Саксонії-Ангальт класний керівник – це як "мама" для класу. В обов’язки класного керівника входять комунікація з батьками, проведення батьківських зборів, екскурсій та позашкільних активностей, написання звітів, заповнення характеристик на учня тощо,

– розповіла вона.

А якщо хтось з учнів має проблему з вчителем, то класний керівник – це перша людина, до якої звертаються. Виховних годин там також немає. Але на дистанційному навчанні раз на тиждень вчитель з класом говорили про життя.

Окрім того, за класне керівництво є надбавки. Умовно, якщо вчитель одержує 2500 євро, то за класне керівництво йому додадуть ще 100.



Вчителька працює класним керівником у школі / Фото thoughtco.com

Також у школах Німеччини беруть до уваги завантаженість учителя. Наприклад, якщо вчитель викладає складний матеріал у випускному класі, йому зазвичай не дають класного керівництва.

Швейцарія

Кураторка міжнародного фестивалю CULTURESCAPES у Базелі Катерина Ботанова каже, що освітня система у Швейцарії також не загальнодержавна, тому обов’язки класних керівників у різних округах можуть відрізнятися.

Там класні керівники, як і вчителі загалом, майже ніколи не змінюються. Адже у Швейцарії вчителювання – це дуже престижна й добре оплачувана робота.

У початковій школі роль класного керівника подібна до української. Вчитель веде більшість предметів у своєму класі та відповідає за позакласні активності:

діти ходять на екскурсії в музеї,

грають та проводять пікніки в парках,

ходять у походи,

разом їздять на тиждень на лижі тощо.

Виховних годин у швейцарських школах також немає, але є щотижнева розмова з учнями про враження від тижня чи побажання.

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Натомість вже у середній школі в класі є два куратори, які ділять повноваження класного керівника. Вони читають частину дисциплін, можуть перевіряти завдання, проводять щотижневі розмови з учнями, підтримують зв’язок із батьками тощо.

Польща

Редакторка у Кракові та мама учениці Віра Балдинюк розповіла, що там у початковій школі предмети викладають різні вчителі, але є одна класна керівниця.

Зазвичай класний керівник організовує багато походів у музеї та гори. Проте в часи дистанційного навчання такий вчитель проводив лише виховну годину онлайн, де розповідала про шкоду солодкого тощо.

У 3 класі з нами була одна вчителька, яка вела майже всі предмети. Вона опікувалася дітьми і спілкувалася з батьками. Діти готували шкільні свята (різдвяний ярмарок, концерт), робили доброчинні акції на підтримку безпритульних тварин тощо,

– повідомила Віра Балдинюк.

Відомо, що у Польщі класне керівництво завжди призначає директор. На кінець навчального року вчителі знають, хто буде класним керівником із вересня. Це обов’язково, але й оплачується додатково (близько 1500 гривень).