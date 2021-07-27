Американський стартап Landis спрямований на те, аби зробити купівлю житла доступною для кожного. Компанія зібрала 165 мільйонів доларів інвестицій, а вкладниками виступили, зокрема, такі відомі знаменитості, як володар "Греммі" Jay-Z та дворазовий номінант на премію "Оскар" Вілл Сміт.

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Що відомо про компанію

За даними Statista, близько 65,8% американців у 2020 році мали у власності нерухомість. Свого піку показник досягав у 2004 році, до початку економічної кризи, і становив 69,2%.

Зосереджуючись на фінансовій грамотності та індивідуальному коучингу, ми надаємо можливість кожному стати власником житла, збільшуючи грошову інтеграцію суспільства. Наші технології спрямовані на людей з низьким та середнім доходом,

– позиціонує себе компанія Landis.

До слова, ініціатива створити компанію з'явилась, коли, проаналізувавши ринок, засновники виявили абсурдну ситуацію. Орендарі, які щомісяця платили близько 1 700 доларів на місяць за житло, оформивши іпотеку на цей самий об'єкт сплачували б лише 1 000 доларів на місяць.

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Діяльність компанії

Нью-Йоркська компанія отримує запити від агентів з нерухомості та іпотечних кредиторів на співпрацю з потенційними власниками житла. Більшість з них просто не можуть претендувати на іпотеку через погані кредитні рейтинги, відсутність заощаджень чи великі борги.

Тому компанія використовує так звану технологію "андеррайтингу", об'єктивно оцінюючи фінансові можливості клієнта – простими словами, якщо той здатен сплачувати оренду у розмірі 1 700 доларів, то іпотеку у розмірі 1 000 доларів – тим паче.

Якщо протягом 1 – 2 років у людей все ж трапляються негаразди з систематичністю виплат, Landis викуповує житло та перенаймає на себе роль орендодавця. Умовою стає робота орендаря, який згодом перекуповує житло, над заощадженнями, створенням міцнішої фінансової бази та підвищенням рівня власної фінансової грамоти.

Наші клієнти більш вмотивовані, ніж звичайні орендарі. Вони справді прагнуть мати власні квадратні метри та покращити свою фінансову ситуацію, тому це і працює. Часто вони дзвонять та питають фінансової поради, постійно намагаються щось вдосконалити,

– розповідає Том Петі, один із засновників Landis.

Засновники Landis Сіріл Бердуго та Том Петі / Фото Landis

До слова, робота компанії поширюється на 29 міст в 11 штатах. У планах амбітних засновників захопити своєю діяльністю ще 20 штатів до кінця цього року.

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