Що потрібно знати про дистанційне навчання у школах: важливі деталі від МОН

Дистанційне навчання в українських школах знову стало масовим через погіршення ситуації з захворюваністю на COVID-19 та ГРВІ. Міносвіти 26 січня рекомендувало школам, коледжам та вишам перейти на онлайн-навчання.

Які головні вимоги до дистанційного навчання, скільки часу учні мають витрачати на домашні завдання та як батьки можуть вплинути на якість онлайн-навчань у школах – читайте головні деталі від МОН.

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Кому МОН порадило перейти на дистанційку

МОН надіслало управлінням освіти та керівникам закладів освіти рекомендаційні листи з проханням перейти на дистанційне навчання.

Згідно з листом, МОН рекомендує:

у школах – організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні;

– організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні; у технікумах – організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять;

– організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять; у коледжах та вишах – запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року.

У відомстві додали, що учням початкової школи, закладів спеціальної освіти та вихованцям садочків, незалежно від епідемічної ситуації, дозволяється навчатися очно.

Де школи перейшли на онлайн-навчання

Львів – з 26 січня учні 1 – 11 класів перейшли на онлайн-навчання на тижні – до 7 лютого. Позашкільна школа теж пішла на карантин.

– з 26 січня учні 1 – 11 класів перейшли на онлайн-навчання на тижні – до 7 лютого. Позашкільна школа теж пішла на карантин. Івано-Франківськ – з 24 січня там почала діяти червона зона карантину, тому учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно до 7 лютого. Дитячі садки та 1 – 4 класи шкіл працюють у звичайному режимі.

– з 24 січня там почала діяти червона зона карантину, тому учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно до 7 лютого. Дитячі садки та 1 – 4 класи шкіл працюють у звичайному режимі. Одеса – з 27 січня всі школи міста (йдеться про учні 1 – 11 класів) переводять на дистанційне навчання через високий рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19.

– з 27 січня всі школи міста (йдеться про учні 1 – 11 класів) переводять на дистанційне навчання через високий рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19. Херсон – школярі всієї області (1 – 11 класи) навчатимуться дистанційно з 27 січня впродовж 10 днів. Також заборонено відвідувати заклади позашкільної освіти та проводити в школах батьківські збори, гуртки, факультативи тощо.

– школярі всієї області (1 – 11 класи) навчатимуться дистанційно з 27 січня впродовж 10 днів. Також заборонено відвідувати заклади позашкільної освіти та проводити в школах батьківські збори, гуртки, факультативи тощо. Чернівці – з 24 січня до 7 лютого всі школи на Буковині переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття триватимуть до 7 лютого.

– з 24 січня до 7 лютого всі школи на Буковині переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття триватимуть до 7 лютого. Суми – учні 5 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти міста переходять на дистанційне навчання до 7 лютого. Працювати очно можуть садочки, спеціальні заклади освіти та початкові школи.

– учні 5 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти міста переходять на дистанційне навчання до 7 лютого. Працювати очно можуть садочки, спеціальні заклади освіти та початкові школи. Тернопіль – учні 5 – 11 класів переходять на дистанційну форму навчання. Початкові школи та садочки працюватимуть у звичному режимі.

– учні 5 – 11 класів переходять на дистанційну форму навчання. Початкові школи та садочки працюватимуть у звичному режимі. Чернігів – з 26 січня школи, окрім учнів 1 – 4 класів, перейшли на дистанційне навчання.

– з 26 січня школи, окрім учнів 1 – 4 класів, перейшли на дистанційне навчання. Рівне – школи від 25 січня перейшли на дистанційне навчання. В області станом на 25 січня близько 7 тисяч хворих дітей та 260 вчителів на коронавірус, грип та ГРВІ.

– школи від 25 січня перейшли на дистанційне навчання. В області станом на 25 січня близько 7 тисяч хворих дітей та 260 вчителів на коронавірус, грип та ГРВІ. Волинь – з 26 січня школи Луцька переходять на дистанційне навчання. Йдеться про школи та заклади позашкільної освіти громади. Онлайн-заняття триватимуть з 26 січня по 6 лютого для учнів 5 – 11 класів.

– з 26 січня школи Луцька переходять на дистанційне навчання. Йдеться про школи та заклади позашкільної освіти громади. Онлайн-заняття триватимуть з 26 січня по 6 лютого для учнів 5 – 11 класів. Закарпаття – комісія ТЕБ та НС рекомендувати перевести навчання в школах на дистанційку. Додамо, що на онлайн-навчання вже перейшли всі школи Ужгорода, а також Виноградівської та Великолучківської ОТГ.

Хто ухвалює рішення про дистанційку? Школи мають організаційну та юридичну автономію. І під час надзвичайних обставин, дії карантину чи пандемії заклад освіти за рішенням педради може організувати дистанційне навчання для учнів.

Водночас за онлайн-навчання відповідає керівник навчального закладу, тобто директор школи.

Керівник закладу освіти організовує діяльність закладу освіти, забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм,

– пояснили у МОН.

Головні вимоги до дистанційного навчання

У МОН наголосили, що під час дистанційного навчання мають враховуватись інтереси учнів. Зокрема, це включає:

регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;

створення умов для повноцінної участі у заняттях осіб з ООП з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;

регулярне відстеження результатів навчання учнів та, за потреби, надання їм підтримки;

використання телефонного, поштового зв'язку тощо для учнів, які не мають змоги навчатись онлайн із поважних причин.

Яким має бути навантаження школярів

У МОН кажуть, що навчання на дистанційці має відповідати державним стандартам освіти, а умови повинні бути – безпечними та нешкідливими для здоров’я. Водночас не можна перевантажувати учнів.

Санітарний регламент для шкіл (затверджений наказом МОЗ від 25 вересня 2020), визначає такий час на домашні завдання:

учням 1 – 2 класів домашнє завдання не задається,

у 3 – 5 класах – не більше 1 години на день,

у 6 – 9 класах – не більше 1,5 години на день,

у 10 – 11 класах – 2 години на день.

Важливим є дотримання санітарно-гігієнічних вимог, а також недопущення перевантаження за часом під час роботи за комп’ютером тощо,

– додали у відомстві.

Куди звертатись батькам щодо якості дистанційки

Якщо у батьків є питання щодо якості дистанційного навчання їхніх дітей, у МОН кажуть, що звертатись треба до директора школи або відповідного органу управління у сфері освіти, якому підпорядковується заклад.

Державний контроль у сфері освіти здійснює Державна служба якості освіти та її територіальні органи. Вони можуть проводити інституційний аудит та позапланові перевірки. За порушення директора школи можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

За останню добу, 26 січня , в Україні виявили понад 32 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Такі високі показники зафіксували вперше за весь час пандемії. Серед нових пацієнтів – 4 847 дітей.

До слова, станом на 21 січня дві дози щеплення проти COVID-19 отримали понад 1,1 мільйона освітян (92% від загальної кількості). Серед працівників шкіл зменшився відсоток невакцинованих до 2,3%. Офіційно підтверджені протипоказання мають 1,3% працівників.

Відсторонених працівників шкіл наразі лише 0,3%. Найбільше таких у Рівненській (281 особа), Київській (144) і Волинській (136) областях.