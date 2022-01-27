Які головні вимоги до дистанційного навчання, скільки часу учні мають витрачати на домашні завдання та як батьки можуть вплинути на якість онлайн-навчань у школах – читайте головні деталі від МОН.

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Кому МОН порадило перейти на дистанційку

МОН надіслало управлінням освіти та керівникам закладів освіти рекомендаційні листи з проханням перейти на дистанційне навчання.

Згідно з листом, МОН рекомендує:

у школах – організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні;

– організувати навчання для учнів 5 – 11 класів дистанційно щонайменше на два тижні; у технікумах – організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять;

– організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою зі змінами розкладу занять; у коледжах та вишах – запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року.

У відомстві додали, що учням початкової школи, закладів спеціальної освіти та вихованцям садочків, незалежно від епідемічної ситуації, дозволяється навчатися очно.

Де школи перейшли на онлайн-навчання

Львів – з 26 січня учні 1 – 11 класів перейшли на онлайн-навчання на тижні – до 7 лютого. Позашкільна школа теж пішла на карантин.

– з 26 січня учні 1 – 11 класів перейшли на онлайн-навчання на тижні – до 7 лютого. Позашкільна школа теж пішла на карантин. Івано-Франківськ – з 24 січня там почала діяти червона зона карантину, тому учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно до 7 лютого. Дитячі садки та 1 – 4 класи шкіл працюють у звичайному режимі.

– з 24 січня там почала діяти червона зона карантину, тому учні 5 – 11 класів навчатимуться дистанційно до 7 лютого. Дитячі садки та 1 – 4 класи шкіл працюють у звичайному режимі. Одеса – з 27 січня всі школи міста (йдеться про учні 1 – 11 класів) переводять на дистанційне навчання через високий рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19.

– з 27 січня всі школи міста (йдеться про учні 1 – 11 класів) переводять на дистанційне навчання через високий рівень захворюваності на ГРВІ та COVID-19. Херсон – школярі всієї області (1 – 11 класи) навчатимуться дистанційно з 27 січня впродовж 10 днів. Також заборонено відвідувати заклади позашкільної освіти та проводити в школах батьківські збори, гуртки, факультативи тощо.

– школярі всієї області (1 – 11 класи) навчатимуться дистанційно з 27 січня впродовж 10 днів. Також заборонено відвідувати заклади позашкільної освіти та проводити в школах батьківські збори, гуртки, факультативи тощо. Чернівці – з 24 січня до 7 лютого всі школи на Буковині переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття триватимуть до 7 лютого.

– з 24 січня до 7 лютого всі школи на Буковині переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття триватимуть до 7 лютого. Суми – учні 5 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти міста переходять на дистанційне навчання до 7 лютого. Працювати очно можуть садочки, спеціальні заклади освіти та початкові школи.

– учні 5 – 11 класів та вихованці закладів позашкільної освіти міста переходять на дистанційне навчання до 7 лютого. Працювати очно можуть садочки, спеціальні заклади освіти та початкові школи. Тернопіль – учні 5 – 11 класів переходять на дистанційну форму навчання. Початкові школи та садочки працюватимуть у звичному режимі.

– учні 5 – 11 класів переходять на дистанційну форму навчання. Початкові школи та садочки працюватимуть у звичному режимі. Чернігів – з 26 січня школи, окрім учнів 1 – 4 класів, перейшли на дистанційне навчання.

– з 26 січня школи, окрім учнів 1 – 4 класів, перейшли на дистанційне навчання. Рівне – школи від 25 січня перейшли на дистанційне навчання. В області станом на 25 січня близько 7 тисяч хворих дітей та 260 вчителів на коронавірус, грип та ГРВІ.

– школи від 25 січня перейшли на дистанційне навчання. В області станом на 25 січня близько 7 тисяч хворих дітей та 260 вчителів на коронавірус, грип та ГРВІ. Волинь – з 26 січня школи Луцька переходять на дистанційне навчання. Йдеться про школи та заклади позашкільної освіти громади. Онлайн-заняття триватимуть з 26 січня по 6 лютого для учнів 5 – 11 класів.

– з 26 січня школи Луцька переходять на дистанційне навчання. Йдеться про школи та заклади позашкільної освіти громади. Онлайн-заняття триватимуть з 26 січня по 6 лютого для учнів 5 – 11 класів. Закарпаття – комісія ТЕБ та НС рекомендувати перевести навчання в школах на дистанційку. Додамо, що на онлайн-навчання вже перейшли всі школи Ужгорода, а також Виноградівської та Великолучківської ОТГ.

Хто ухвалює рішення про дистанційку? Школи мають організаційну та юридичну автономію. І під час надзвичайних обставин, дії карантину чи пандемії заклад освіти за рішенням педради може організувати дистанційне навчання для учнів.

Водночас за онлайн-навчання відповідає керівник навчального закладу, тобто директор школи.

Керівник закладу освіти організовує діяльність закладу освіти, забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм,

– пояснили у МОН.

Головні вимоги до дистанційного навчання

У МОН наголосили, що під час дистанційного навчання мають враховуватись інтереси учнів. Зокрема, це включає:

регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;

створення умов для повноцінної участі у заняттях осіб з ООП з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;

регулярне відстеження результатів навчання учнів та, за потреби, надання їм підтримки;

використання телефонного, поштового зв'язку тощо для учнів, які не мають змоги навчатись онлайн із поважних причин.

Яким має бути навантаження школярів

У МОН кажуть, що навчання на дистанційці має відповідати державним стандартам освіти, а умови повинні бути – безпечними та нешкідливими для здоров’я. Водночас не можна перевантажувати учнів.

Санітарний регламент для шкіл (затверджений наказом МОЗ від 25 вересня 2020), визначає такий час на домашні завдання:

учням 1 – 2 класів домашнє завдання не задається,

у 3 – 5 класах – не більше 1 години на день,

у 6 – 9 класах – не більше 1,5 години на день,

у 10 – 11 класах – 2 години на день.

Важливим є дотримання санітарно-гігієнічних вимог, а також недопущення перевантаження за часом під час роботи за комп’ютером тощо,

– додали у відомстві.

Куди звертатись батькам щодо якості дистанційки

Якщо у батьків є питання щодо якості дистанційного навчання їхніх дітей, у МОН кажуть, що звертатись треба до директора школи або відповідного органу управління у сфері освіти, якому підпорядковується заклад.

Державний контроль у сфері освіти здійснює Державна служба якості освіти та її територіальні органи. Вони можуть проводити інституційний аудит та позапланові перевірки. За порушення директора школи можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Коронавірус в Україні! За останню добу, 26 січня, в Україні виявили понад 32 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Такі високі показники зафіксували вперше за весь час пандемії. Серед нових пацієнтів – 4 847 дітей.

До слова, станом на 21 січня дві дози щеплення проти COVID-19 отримали понад 1,1 мільйона освітян (92% від загальної кількості). Серед працівників шкіл зменшився відсоток невакцинованих до 2,3%. Офіційно підтверджені протипоказання мають 1,3% працівників.

Відсторонених працівників шкіл наразі лише 0,3%. Найбільше таких у Рівненській (281 особа), Київській (144) і Волинській (136) областях.