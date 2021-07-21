Класифікація рівнів володіння державною мовою: що передбачає кожен рівень та кому потрібен іспит
Джерело:закон Верховної Ради
Держслужбовці повинні скласти іспит з володіння українською мовою через початком роботи. Після цього вони отримають сертифікат з відповідним рівнем. Нацкомісія затвердила класифікацію рівнів володіння державною мовою.
Перший іспит пройшов 19 липня. У наступні дні мовні іспити для держслужбовців будуть проходити щодня по 3 рази до 1 серпня: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 та з 15:30 до 17:30.
До теми Іспит із володіння українською мовою для держслужбовців: коли та яким він буде
Хто повинен мати сертифікат на рівень володіння українською мовою
Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані:
- президент України;
- прем'єр-міністр України;
- перший віце-прем'єр-міністр України;
- віце-прем'єр-міністри України;
- інші члени уряду;
- перші заступники та заступники міністрів;
- керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх заступники;
- глава ОП та його заступники;
- секретар РНБО та його заступники;
- голова СБУ та його заступники;
- голова Служби зовнішньої розвідки України та його заступники;
- Генпрокурор та його заступники;
- керівники обласних та окружних прокуратур;
- керівник САП та його заступники, члени Ради Нацбанку України, голова та інші члени Рахункової палати, інші державні діячі;
- депутати Верховної Ради АР Криму, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;
- державні службовці;
- голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;
- службовці Нацбанку України;
- особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;
- особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
- особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
- прокурори;
- судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі;
- адвокати, нотаріуси;
- керівники закладів освіти всіх форм власності;
- педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники;
- медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я;
- посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності.
Рівні володіння державною мовою
Для набуття громадянства України особа має володіти державною мовою не нижче середнього рівня першого ступеня.
Водночас чиновники та держслужбовці, зокрема, президент, прем'єр-міністр, інші члени уряду, прокурори, судді, адвокати, нотаріуси тощо мають вільно володіти державною мовою на рівні першого або другого ступеня.
Рівні володіння державною мовою:
- Початковий рівень першого ступеня: засвідчує, що особа розуміє і може вживати загальні вирази та найпростіші фрази, необхідні для задоволення конкретних потреб; може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко.
- Початковий рівень другого ступеня: засвідчує, що особа розуміє та може вживати окремі фрази та вживані вирази, пов'язані з конкретними сферами повсякденного життя; може спілкуватися у ситуації, коли необхідно говорити на звичні теми.
- Середній рівень першого ступеня: засвідчує, що особа розуміє основний зміст стандартної інформації на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Особа може просто і доладно висловлюватися, здатна описати особистий досвід, події, мрії, плани тощо.
- Середній рівень другого ступеня: засвідчує, що особа може розуміти основні ідеї комплексного тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, включаючи спеціалізовані дискусії за своїм фахом; може спілкуватися з носіями мови. Може чітко і докладно висловлюватися з багатьох тем.
- Рівень вільного володіння першого ступеня: засвідчує, що особа може розуміти широкий спектр складних і великих текстів та розпізнавати в них прихований зміст; може висловлюватися швидко і спонтанно без ускладнень, легко використовувати українську мову у спілкуванні, демонструвати знання правил граматики.
- Рівень вільного володіння другого ступеня: засвідчує, що особа легко розуміє практично все, що чує або читає, може узагальнити інформацію з різних усних чи письмових джерел, зробити аргументований виклад у логічній, послідовній формі, а також висловлюватися спонтанно, швидко і точно, передаючи найтонші відтінки смислу.
Як зареєструватися на участь в мовному іспиті
- Відкрийте сайт exam.mova.gov.ua.
- Авторизуйтеся в системі, натиснувши вгорі кнопку "Авторизуватися через id.gov.ua".
- Якщо ви авторизуєтеся в системі вперше, вкажіть свою електронну адресу.
- Після авторизації натисніть на посилання "Усі іспити" в меню вгорі. Ви побачите доступні для складання іспити.
- Оберіть потрібний: для виконання службових обов'язків або для набуття громадянства. Натисніть на обраному іспиті.
- На сторінці іспиту натисніть на кнопку "Подати заяву на іспит".
- Оберіть область і центр іспитування. Після цього натисніть у полі "Оберіть дату".
- Зверніть увагу! У календарі будуть активними тільки ті дати, на які в обраному центрі є вільні місця, інакше ви побачите повідомлення, що вільних місць у центрі немає. Якщо вільні місця є, то треба натиснути на доступну дату.
- Оберіть бажаний проміжок часу.
- Якщо вам потрібні спеціальні умови для складання іспиту, поставте відповідну позначку (це призначено тільки для людей з інвалідністю).
- Натисніть кнопку "Подати заяву".
- Вгорі в меню "Заяви на іспити" ви побачите подану заяву.