Класифікація рівнів володіння державною мовою: що передбачає кожен рівень та кому потрібен іспит

Держслужбовці повинні скласти іспит з володіння українською мовою через початком роботи. Після цього вони отримають сертифікат з відповідним рівнем. Нацкомісія затвердила класифікацію рівнів володіння державною мовою.

Перший іспит пройшов 19 липня. У наступні дні мовні іспити для держслужбовців будуть проходити щодня по 3 рази до 1 серпня: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 та з 15:30 до 17:30.

До теми Іспит із володіння українською мовою для держслужбовців: коли та яким він буде

Хто повинен мати сертифікат на рівень володіння українською мовою

Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані:

президент України;

прем'єр-міністр України;

перший віце-прем'єр-міністр України;

віце-прем'єр-міністри України;

інші члени уряду;

перші заступники та заступники міністрів;

керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх заступники;

глава ОП та його заступники;

секретар РНБО та його заступники;

голова СБУ та його заступники;

голова Служби зовнішньої розвідки України та його заступники;

Генпрокурор та його заступники;

керівники обласних та окружних прокуратур;

керівник САП та його заступники, члени Ради Нацбанку України, голова та інші члени Рахункової палати, інші державні діячі;

депутати Верховної Ради АР Криму, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;

державні службовці;

голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;

службовці Нацбанку України;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;

особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

прокурори;

судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі;

адвокати, нотаріуси;

керівники закладів освіти всіх форм власності;

педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники;

медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я;

посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності.

Рівні володіння державною мовою

Для набуття громадянства України особа має володіти державною мовою не нижче середнього рівня першого ступеня.

Водночас чиновники та держслужбовці, зокрема, президент, прем'єр-міністр, інші члени уряду, прокурори, судді, адвокати, нотаріуси тощо мають вільно володіти державною мовою на рівні першого або другого ступеня.

Рівні володіння державною мовою:

Початковий рівень першого ступеня: засвідчує, що особа розуміє і може вживати загальні вирази та найпростіші фрази, необхідні для задоволення конкретних потреб; може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко.

засвідчує, що особа розуміє і може вживати загальні вирази та найпростіші фрази, необхідні для задоволення конкретних потреб; може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко. Початковий рівень другого ступеня: засвідчує, що особа розуміє та може вживати окремі фрази та вживані вирази, пов'язані з конкретними сферами повсякденного життя; може спілкуватися у ситуації, коли необхідно говорити на звичні теми.

засвідчує, що особа розуміє та може вживати окремі фрази та вживані вирази, пов'язані з конкретними сферами повсякденного життя; може спілкуватися у ситуації, коли необхідно говорити на звичні теми. Середній рівень першого ступеня: засвідчує, що особа розуміє основний зміст стандартної інформації на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Особа може просто і доладно висловлюватися, здатна описати особистий досвід, події, мрії, плани тощо.

засвідчує, що особа розуміє основний зміст стандартної інформації на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Особа може просто і доладно висловлюватися, здатна описати особистий досвід, події, мрії, плани тощо. Середній рівень другого ступеня: засвідчує, що особа може розуміти основні ідеї комплексного тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, включаючи спеціалізовані дискусії за своїм фахом; може спілкуватися з носіями мови. Може чітко і докладно висловлюватися з багатьох тем.

засвідчує, що особа може розуміти основні ідеї комплексного тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, включаючи спеціалізовані дискусії за своїм фахом; може спілкуватися з носіями мови. Може чітко і докладно висловлюватися з багатьох тем. Рівень вільного володіння першого ступеня: засвідчує, що особа може розуміти широкий спектр складних і великих текстів та розпізнавати в них прихований зміст; може висловлюватися швидко і спонтанно без ускладнень, легко використовувати українську мову у спілкуванні, демонструвати знання правил граматики.

засвідчує, що особа може розуміти широкий спектр складних і великих текстів та розпізнавати в них прихований зміст; може висловлюватися швидко і спонтанно без ускладнень, легко використовувати українську мову у спілкуванні, демонструвати знання правил граматики. Рівень вільного володіння другого ступеня: засвідчує, що особа легко розуміє практично все, що чує або читає, може узагальнити інформацію з різних усних чи письмових джерел, зробити аргументований виклад у логічній, послідовній формі, а також висловлюватися спонтанно, швидко і точно, передаючи найтонші відтінки смислу.

Як зареєструватися на участь в мовному іспиті

Відкрийте сайт exam.mova.gov.ua. Авторизуйтеся в системі, натиснувши вгорі кнопку "Авторизуватися через id.gov.ua". Якщо ви авторизуєтеся в системі вперше, вкажіть свою електронну адресу. Після авторизації натисніть на посилання "Усі іспити" в меню вгорі. Ви побачите доступні для складання іспити. Оберіть потрібний: для виконання службових обов'язків або для набуття громадянства. Натисніть на обраному іспиті. На сторінці іспиту натисніть на кнопку "Подати заяву на іспит". Оберіть область і центр іспитування. Після цього натисніть у полі "Оберіть дату". Зверніть увагу! У календарі будуть активними тільки ті дати, на які в обраному центрі є вільні місця, інакше ви побачите повідомлення, що вільних місць у центрі немає. Якщо вільні місця є, то треба натиснути на доступну дату. Оберіть бажаний проміжок часу. Якщо вам потрібні спеціальні умови для складання іспиту, поставте відповідну позначку (це призначено тільки для людей з інвалідністю). Натисніть кнопку "Подати заяву". Вгорі в меню "Заяви на іспити" ви побачите подану заяву.