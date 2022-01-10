Над наповненням шкільного меню працював Євген Клопотенко з командою Cult Food. В меню навіть з'явилися безглютенові страви для дітей з особливими дієтичними потребами.

Важливо Українські школи з 1 січня 2022 переходять на нове харчування: що зміниться

Євген Клопотенко каже, що коли з’явилася купа супермаркетів з широким вибором гастрономії, діти зрозуміли, що їсти в школі немає сенсу. І що замість того, щоби поїсти в їдальні, краще купити в магазині щось смачне.

Їдальні почали програвати. І наше завдання – повернути дітей у шкільні їдальні, запропонувавши їм збалансовану та смачну їжу,

– вважає шеф-кухар.

Як зміниться шкільне харчування

Українські школи мають перейти на нові норми харчування з 1 січня 2022 року. У їдальнях замінять ковбаси та сосиски на страви з риби та м’яса. Також буде більше овочів, фруктів та кисломолочної продукції.

В оновленому меню з’явилося більше різноманітних страв. Зокрема, світові:

пастуший пиріг,

синабон з корицею,

бефстроганов,

лобіо,

фріттата,

курячі нагетси,

ньокі,

мак-енд-чіз.

Крім того, додали традиційні українські рецепти. Тепер у школах можна буде смакувати:

банош,

шпундру,

вертуту,

полтавський борщ,

товчанку,

львівський сирник,

куліш тощо.

Для урізноманітнення вибору гарнірів окрім рисової, гречаної та вівсяної каші, у меню додали булгур, пшоняну крупу, сочевицю та кускус.

Таким чином, діти змалечку будуть їсти українську їжу, вивчати українську культуру та знати, яка Україна на смак,

– пояснює Клопотенко.

Що подобається учням з нового меню

Ще коли Євген Клопотенко розпочинав проєкт CultFood, він попрацював на кухні у шкільній їдальні, де спілкувався з дітьми та проводив опитування школярів.

"Тоді я з’ясував, що насправді маленькі українці хочуть харчуватися правильно, вживати більше овочів та фруктів. Крім того, для них важливо, чи привабливо виглядає страва на їхніх тарілках", – розповідає Євген Клопотенко.

За його словами, всі страви тестували учні декількох шкіл. Вони мали скуштувати страви та виставити кожній свою оцінку. Якщо страва набирала більш ніж 4 бали з 5, то залишалася в меню, якщо менше – її прибирали.

Що найбільше сподобалося дітям? За вподобаннями дітей, до збірника увійшли 110 рецептів, серед яких курячі нагетси, паста карбонара, корисні бургери, чай масала тощо.

Де знайти рецепти? У МОЗ наголосили, що документи є у вільному доступі, будь-яка школа може використовувати їх. Всі рецепти страв з шкільного меню – дивіться за цим посиланням.

Раніше експерти також робили опитування щодо харчових уподобань дітей. Так, 90% учнів хочуть, щоб у школах вони могли обрати салати і свіжі фрукти.

В основному учні їдять те, що гарно виглядає. Наприклад, нагетси. У нас вони не у фритюрі, а запечені в духовці, так смачніше й корисніше. Це вони їдять. І їдять щось цікавеньке: наприклад, салат із буряка з насінням і орегано, бо це звучить круто,

– розповів Клопотенко.

Шеф-кухар вважає, що оновлене меню має сподобатися дітям, бо воно сучасне. Це – ті страви, які діти, наприклад, можуть побачити у меню ресторанів. Всі страви мають привабливий вигляд та збалансовані за смаками.

Як виглядає нове шкільне меню / Фото з соцмереж





Якими будуть безглютенові страви

У МОЗ розробили технологічні картки на безглютенові страви та інструкції, як таку їжу готувати. Спеціально для дітей, які мають целіакію, додали альтернативні рецепти страв. Наприклад, банановий бісквіт, булочка з корицею, горіхове печиво, млинці.

А ще в картках вказують наявність харчових алергенів у страві. Як-от у картопляному крем-супі є глютен, лактоза, молочні продукти, селера.

Довідка! Дослідження показують, що 5 – 10% дітей мають алергії на продукти. У дітей найчастіше бувають алергії на молоко, яйця, горіхи, сою, пшеницю, рибу й морепродукти.



Зазначимо, що дитина не має їсти продукти, на які в неї алергія. Це небезпечно для її організму й може спричинити навіть анафілактичний шок.

Харчова непереносимість стосується вуглеводів, лактози, фруктози та глютену. Непереносимість глютену – це захворювання під назвою "целіакія", і людей із ним у світі до 1%.

Яким буде харчування для дітей з особливими дієтичними потребами? Якщо дієту призначив лікар, у школі замінять заборонені продукти дозволеними. Але кардинально обіди не будуть відрізнятися.

Наприклад, якщо дитині з целіакією потрібна безглютенова дієта, то дітям з особливими дієтичними потребами можуть замінити, скажімо, ячну кашу на гречану.

До слова, експерти з’ясували, що більша половина школярів (53%) у 2021 році харчувалася щодня в шкільній їдальні, інша половина цього не робила через те, що їм не подобається меню. При цьому в їдальнях школярі вибирають не найздоровішу їжу. Читайте результати дослідження про те, що їдять українські школярі – за посиланням.