Над наповненням шкільного меню працював Євген Клопотенко з командою Cult Food. В меню навіть з'явилися безглютенові страви для дітей з особливими дієтичними потребами.
Важливо Українські школи з 1 січня 2022 переходять на нове харчування: що зміниться
Євген Клопотенко каже, що коли з’явилася купа супермаркетів з широким вибором гастрономії, діти зрозуміли, що їсти в школі немає сенсу. І що замість того, щоби поїсти в їдальні, краще купити в магазині щось смачне.
Їдальні почали програвати. І наше завдання – повернути дітей у шкільні їдальні, запропонувавши їм збалансовану та смачну їжу,
– вважає шеф-кухар.
Як зміниться шкільне харчування
Українські школи мають перейти на нові норми харчування з 1 січня 2022 року. У їдальнях замінять ковбаси та сосиски на страви з риби та м’яса. Також буде більше овочів, фруктів та кисломолочної продукції.
В оновленому меню з’явилося більше різноманітних страв. Зокрема, світові:
- пастуший пиріг,
- синабон з корицею,
- бефстроганов,
- лобіо,
- фріттата,
- курячі нагетси,
- ньокі,
- мак-енд-чіз.
Крім того, додали традиційні українські рецепти. Тепер у школах можна буде смакувати:
- банош,
- шпундру,
- вертуту,
- полтавський борщ,
- товчанку,
- львівський сирник,
- куліш тощо.
Для урізноманітнення вибору гарнірів окрім рисової, гречаної та вівсяної каші, у меню додали булгур, пшоняну крупу, сочевицю та кускус.
Таким чином, діти змалечку будуть їсти українську їжу, вивчати українську культуру та знати, яка Україна на смак,
– пояснює Клопотенко.
Що подобається учням з нового меню
Ще коли Євген Клопотенко розпочинав проєкт CultFood, він попрацював на кухні у шкільній їдальні, де спілкувався з дітьми та проводив опитування школярів.
"Тоді я з’ясував, що насправді маленькі українці хочуть харчуватися правильно, вживати більше овочів та фруктів. Крім того, для них важливо, чи привабливо виглядає страва на їхніх тарілках", – розповідає Євген Клопотенко.
За його словами, всі страви тестували учні декількох шкіл. Вони мали скуштувати страви та виставити кожній свою оцінку. Якщо страва набирала більш ніж 4 бали з 5, то залишалася в меню, якщо менше – її прибирали.
Що найбільше сподобалося дітям? За вподобаннями дітей, до збірника увійшли 110 рецептів, серед яких курячі нагетси, паста карбонара, корисні бургери, чай масала тощо.
Раніше експерти також робили опитування щодо харчових уподобань дітей. Так, 90% учнів хочуть, щоб у школах вони могли обрати салати і свіжі фрукти.
В основному учні їдять те, що гарно виглядає. Наприклад, нагетси. У нас вони не у фритюрі, а запечені в духовці, так смачніше й корисніше. Це вони їдять. І їдять щось цікавеньке: наприклад, салат із буряка з насінням і орегано, бо це звучить круто,
– розповів Клопотенко.
Шеф-кухар вважає, що оновлене меню має сподобатися дітям, бо воно сучасне. Це – ті страви, які діти, наприклад, можуть побачити у меню ресторанів. Всі страви мають привабливий вигляд та збалансовані за смаками.
Як виглядає нове шкільне меню / Фото з соцмереж
Якими будуть безглютенові страви
У МОЗ розробили технологічні картки на безглютенові страви та інструкції, як таку їжу готувати. Спеціально для дітей, які мають целіакію, додали альтернативні рецепти страв. Наприклад, банановий бісквіт, булочка з корицею, горіхове печиво, млинці.
А ще в картках вказують наявність харчових алергенів у страві. Як-от у картопляному крем-супі є глютен, лактоза, молочні продукти, селера.
Харчова непереносимість стосується вуглеводів, лактози, фруктози та глютену. Непереносимість глютену – це захворювання під назвою "целіакія", і людей із ним у світі до 1%.
Яким буде харчування для дітей з особливими дієтичними потребами? Якщо дієту призначив лікар, у школі замінять заборонені продукти дозволеними. Але кардинально обіди не будуть відрізнятися.
Наприклад, якщо дитині з целіакією потрібна безглютенова дієта, то дітям з особливими дієтичними потребами можуть замінити, скажімо, ячну кашу на гречану.
До слова, експерти з’ясували, що більша половина школярів (53%) у 2021 році харчувалася щодня в шкільній їдальні, інша половина цього не робила через те, що їм не подобається меню. При цьому в їдальнях школярі вибирають не найздоровішу їжу. Читайте результати дослідження про те, що їдять українські школярі – за посиланням.