Що нового чекає на школи у 2022 році: 10 головних змін та прогнозів

Вже з 1 вересня 2022 року НУШ запровадять для учнів 5 класів, а в школах вже незабаром з’являться інтерни. Які пріоритетні завдання на 2022 рік визначило МОН та які нововведення чекають на школи – читайте про головні зміни та прогнози.

Що нового чекає на школи у 2022 році

З 1 вересня п’ятикласники навчатимуться по-новому

Нова українська школа тепер буде не лише для початківців. Реформа запроваджується у базовій школі – для 5 класів).

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Для цього потрібно зробити кілька кроків. Перш за все, кожен навчальний заклад на основі типової програми має затвердить власну освітню програму до початку навчального року. Вона повинна містити обрані школою модельні навчальні програми.

Або це можуть бути інші, затверджені МОН, чи навіть розроблена у самій школі та схвалена на педраді програма. Серед запропонованих варіантів є галузеві інтегровані курси, а є й такі, які об’єднують предмети різних галузей, наприклад, "Робототехніка" (інформатика, фізика, математика, природознавство, географія, біологія, технології).

Доки учні вчитимуться по-новому у базовій школі, заздалегідь розпочнеться робота по впровадженню старшої профільної школи. На 2022 запланували затвердження Держстандарту профільної середньої освіти.

Оцінки будуть, але за новим принципом

П’ятикласникам обіцяють у першому семестрі поступовий перехід від рівневого (початковий, середній, достатній та високий рівень) до бального оцінювання, а формувальне оцінювання залишатиметься так само важливим.

Наприклад, перевірку зошитів МОН радить не пов’язувати з оцінюванням, а натомість робити короткі письмові коментарі. Хоча рекомендації, як оцінювати учнів у 5 класах, вже є, але над оцінюванням у базовій школі ще будуть працювати.

Учні щодня займатимуться спортом

На п’ятикласників очікує 31 година навчального навантаження на тиждень (разом із фізкультурою). Хоча ще 20 років тому, згідно з типовими навчальними планами, воно становило лише 26 годин на тиждень.

Але норми поступово змінилися, на що нерідко нарікають батьки учнів. Наразі найбільше змінилася кількість навчальних годин математики (на 5 годин) та української мови (на 3,5 години).

Щодо фізкультури, передбачено три заняття на тиждень. Але у два інші дні теж має бути організована рухова активність:

ранкова гімнастика,

фізкультхвилинки під час уроків,

активні перерви,

години здоров’я,

челенджі,

флешмоби,

міні-змагання під час уроків.

Такі новації передбачено наказом МОН та Мінмолодьспорт, який набрав чинності 1 січня 2022 року. Він вводить у дію Концепцію розвитку щоденного спорту в закладах освіти.

"Всеукраїнську школу онлайн" розширять

За результатами національного опитування, ВШО посіла 5 місце серед найбільш успішних проєктів за 30 років Незалежності. ПУ МОН планують розширити таку модель навчання на інші сфери освіти.

За словами першого заступника міністра освіти та науки, пропонують зробити аналогічну платформу для вищої освіти. Значна кількість українських університетів уже розробили власні онлайн платформи.

Що ж до самої ВШО, у цьому році будуть розміщені додаткові освітні матеріали на платформі і курси для вчителів, також візьмуться за підготовку уроків для початкової школи.

У школах з’являться інтерни

Учителі, які вперше приходять до школи, матимуть протягом року наставників, як стверджує Положення про педагогічну інтернатуру. Вони консультуватимуть, відвідуватимуть уроки, допомагатимуть за потреби у підготовці до занять.

Також вчителі сподіваються, що до початку новго навчального року проведуть підвищення кваліфікації для тих, хто навчатиме 5 класи за програмою НУШ.

А ось сертифікація цьогоріч знов стосуватиметься вчителів початкової школи. Її зможуть пройти до 2,5 тисячі осіб. Реєструватимуть охочих 4 – 17 квітня.

Підручники матимуть електронні додатки

Щоб зрозуміти, чого очікувати, зазвичай вивчають досвід пілотних шкіл. Проте вчителі, які працювали за новою програмою, кажуть про тривоги. Переважно йшлося про проблеми із забезпеченням підручниками та методичною літературою для вчителів, яка якийсь період була лише в електронному вигляді.

Аби цього не сталося в майбутньому, Рада прийняла закон щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури. Він набере чинності у липні 2022 року. Підручники спочатку проходитимуть експертизу та отримуватимуть дозвіл МОН, а вже потім братимуть участь у конкурсі.

Цей процес також зроблять прозорим – експертні висновки з назвами видання та іменами експертів оприлюднюватимуть на офіційних сайтах. Цього року планують видати підручники для 5 та 9 класів.

А ще тепер розроблятимуть інтерактивні електронні додатки, з якими зручно буде працювати під час дистанційного навчання. На 2022 рік заплановано розробити критерії їхнього оцінювання.

Дбатимуть про безпеку шкіл

У 2022 році мають оновити та модернізувати пожежні системи у школах. До того ж, найскладніше подбати про безпечні умови для навчання та викладання, звісно, у прифронтовій зоні.

Тож активно впроваджуватимуть положення Декларації про безпеку шкіл — це політичне зобов’язання щодо захисту освіти під час збройних конфліктів, яке взяли на себе вже 111 держав, у тому числі й Україна.

Для вчителів розроблять навчальний онлайн-курс на цю тему. Подбають про раннє попередження та евакуацію учасників освітнього процесу у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, про алгоритм відновлення школи у разі пошкодження.

Кожному вчителю – по ноутбуку

Цифровізація освіти – цей напрямок під час пандемії став дуже актуальним. У МОН обіцяють до кінця року забезпечити кожного вчителя ноутбуком. Інтернет проведено вже у всі школи, але не всюди він швидкісний, тож "не тягне" дистанційні уроки. За 2022 рік планується всі школи під’єднати саме до шкидкісного інтернету.

Якщо говорити глобально, саме цього року мають затвердити Стратегію цифрової трансформації освіти і науки. Зокрема, планують оснащувати школи комп’ютерним, мультимедійним і STEM-обладнанням.

А вчителям пропонуватимуть курси з цифрових навичок. У 2022 планується створити кілька важливих онлайн-платформ. На одній буде інформація про всі олімпіади від шкільного до всеукраїнського рівня. На іншій – усі пропозиції для підвищення кваліфікації вчителів.

PISA вдруге та наслідки пандемії

У міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2022 Україна візьме участь з 4 квітня по 20 травня. Як завжди, оцінюватимуть компетентності 15-річних учнів. Цього разу у фокусі уваги буде математика, а додатковою галуззю — креативне мислення. Результати презентуватимуть у грудні 2023 року.

За словами першого заступника міністра освіти та науки Андрія Вітренка, МОН очікує, що ці результати частково зможуть продемонструвати вплив пандемії на навчання.

Додамо, що за останній раз проаналізували понад 1000 онлайн-уроків педагогів різних регіонів. Розглядали форми викладання матеріалу, контролю і взаємодії з учнями. А останнє опитування серед учнів та батьків дало такі результати: три чверті респондентів задоволені його якістю.

Учні матимуть за потреби шість рівнів підтримки

Інклюзивна допомога відтепер більш структурована та має шість рівнів надання підтримки. З 1 січня запрацювали відповідні зміни до постанов Кабміну щодо організації інклюзивного навчання.

Зокрема, співпраця шкіл та ІРЦ має зростати, відтепер вони складають одну команду супроводу дитини. А для вчителів готують методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів для дітей з ООП.