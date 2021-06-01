Що не так з президентським університетом: експерт дав 4 застереження

В Україні створять президентський університет. Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив, що його будівництво коштуватиме 7,2 мільярда гривень і займе три роки. Комплекс збудують на ВДНГ у Києві.

На території вишу розміщуватимуться 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня і корпус з офісами іноземних компаній.

До теми Ми відстаємо з темпами впровадження освітніх інновацій, – ОП про президентський виш

Проте директор аналітичного центру Cedos Іван Вербицький зазначив, що має кілька застережень щодо цієї ініціативи.

Що не так з президентським університетом: 4 застереження

№1: Створення університетів не належить до повноважень президента

За словами експерта, слова "президентський" у назві може вказувати на те, що однією з цілей заснування цього університету є покращення іміджу його ініціатора Володимира Зеленського.

Це також несе ризик того, що після зміни влади проєкт втратить політичну підтримку, а його потенціал не буде реалізовано – що може призвести до неефективного використання бюджетних грошей,

– заявив Вербицький.

Він додав, що так, наприклад, сталося з ініційованим Міхеілом Саакашвілі Технологічним університетом у Батумі. Для нього у 2012 році навіть збудували найвищий у країні хмарочос, але сам університет так і не запрацював.

Тому експерт просить за можливості максимально обмежити участь президента у проєкті й змінити його назву.

№2: Нове будівництво на парку території ВДНГ небажане

Іван Вербицький зазначив, що зелені зони у парку ВДНГ є місцем життя багатьох видів рослин і тварин, а також відпочинку для людей.

Збереження таких територій необхідне для адаптації міст до зміни клімату. Нове будівництво у зеленій зоні суперечить ідеям сталості, циркулярної економіки та кліматичної нейтральності,

– додав він.

Для зменшення шкоди довкіллю експерт радять відмовитися від ідеї будівництва нового університету в парку і розглянути натомість варіанти використання уже наявних приміщень.

№3: В Україні немає браку в кількості університетів

Експерт каже, що в Україні вистачає університетів. Натомість є брак ресурсів для забезпечення у вже наявних закладах освіти гідних зарплат, здійснення наукових розробок, оновлення матеріально-технічної бази.

Відкриття одного сучасного університету не може вирішити системних і структурних проблем української системи освіти. Водночас існує ризик, що це лише відверне від них увагу,

– стверджує Вербицький.

За його словами, зараз надзвичайно важливим є продовження "Нової української школи", збереження Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, розподіл фінансування університетів тощо.



Макет президентського університету у Києві / Скриншот з відео

Іван Вербицький вважає, що ризиком є переспрямування бюджетних і донорських коштів на створення і розвиток елітного президентського університету замість підвищення якості освіти в інших вишах.

Тому спочатку варто зосередитися на продовженні розпочатих реформ, а також розвитку якості освіти у вже наявних закладах замість пріоритизації відкриття нового університету.

№4: Створення університету не передбачене стратегіями розвитку освіти

Вербицький зазначає, що ідеї президентського університету немає навіть у проєкті Стратегії розвитку вищої освіти на 2021 – 2031 роки, розробленій під керівництвом Сергія Шкарлета.

Ідея будівництва університету була презентована як план, рішення про реалізацію якого уже прийняте – без публічних громадських та експертних обговорень,

– каже експерт.

Він додав, що відсутня також інформація про проведення незалежних досліджень, які б аналізували можливі альтернативи створення президентського університету і обґрунтовували необхідність обраного варіанту.

Читайте також Як будуть відбирати студентів до президентського університету

За його словами, після 2014 року держава проводила політику зменшення кількості закладів вищої освіти і концентрації студентства у тих університетах, які можуть забезпечити кращу якість освіти.

Іван Вербицький підсумував, що пріоритетом державної політики має стати розвиток всієї системи освіти, а не створення одного університету.

Яким буде навчання у президентському виші

Володимир Зеленський вже підписав указ про створення президентського університету майбутнього.

За його словами, навчання у виші передбачатиме 30% теорії та 70% практики, а стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях.

Додамо, що найкращі студенти отримуватимуть високі стипендії, а після завершення навчання їм гарантоване працевлаштування в Україні. Також студенти та випускники зможуть реалізувати власні наукові розробки.

Шкарлет розповів про особливості університету для студентів та викладачів:

соціальний пакет,

безкоштовне навчання,

соцстрахування,

гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних компаніях, центральних органах влади тощо.

До викладання в університеті залучатимуть найкращих українських фахівців і застосовуватимуться найсучасніші методики викладання.