На території вишу розміщуватимуться 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня і корпус з офісами іноземних компаній.
До теми Ми відстаємо з темпами впровадження освітніх інновацій, – ОП про президентський виш
Проте директор аналітичного центру Cedos Іван Вербицький зазначив, що має кілька застережень щодо цієї ініціативи.
Що не так з президентським університетом: 4 застереження
№1: Створення університетів не належить до повноважень президента
За словами експерта, слова "президентський" у назві може вказувати на те, що однією з цілей заснування цього університету є покращення іміджу його ініціатора Володимира Зеленського.
Це також несе ризик того, що після зміни влади проєкт втратить політичну підтримку, а його потенціал не буде реалізовано – що може призвести до неефективного використання бюджетних грошей,
– заявив Вербицький.
Він додав, що так, наприклад, сталося з ініційованим Міхеілом Саакашвілі Технологічним університетом у Батумі. Для нього у 2012 році навіть збудували найвищий у країні хмарочос, але сам університет так і не запрацював.
Тому експерт просить за можливості максимально обмежити участь президента у проєкті й змінити його назву.
№2: Нове будівництво на парку території ВДНГ небажане
Іван Вербицький зазначив, що зелені зони у парку ВДНГ є місцем життя багатьох видів рослин і тварин, а також відпочинку для людей.
Збереження таких територій необхідне для адаптації міст до зміни клімату. Нове будівництво у зеленій зоні суперечить ідеям сталості, циркулярної економіки та кліматичної нейтральності,
– додав він.
Для зменшення шкоди довкіллю експерт радять відмовитися від ідеї будівництва нового університету в парку і розглянути натомість варіанти використання уже наявних приміщень.
№3: В Україні немає браку в кількості університетів
Експерт каже, що в Україні вистачає університетів. Натомість є брак ресурсів для забезпечення у вже наявних закладах освіти гідних зарплат, здійснення наукових розробок, оновлення матеріально-технічної бази.
Відкриття одного сучасного університету не може вирішити системних і структурних проблем української системи освіти. Водночас існує ризик, що це лише відверне від них увагу,
– стверджує Вербицький.
За його словами, зараз надзвичайно важливим є продовження "Нової української школи", збереження Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, розподіл фінансування університетів тощо.
Макет президентського університету у Києві / Скриншот з відео
Іван Вербицький вважає, що ризиком є переспрямування бюджетних і донорських коштів на створення і розвиток елітного президентського університету замість підвищення якості освіти в інших вишах.
Тому спочатку варто зосередитися на продовженні розпочатих реформ, а також розвитку якості освіти у вже наявних закладах замість пріоритизації відкриття нового університету.
№4: Створення університету не передбачене стратегіями розвитку освіти
Вербицький зазначає, що ідеї президентського університету немає навіть у проєкті Стратегії розвитку вищої освіти на 2021 – 2031 роки, розробленій під керівництвом Сергія Шкарлета.
Ідея будівництва університету була презентована як план, рішення про реалізацію якого уже прийняте – без публічних громадських та експертних обговорень,
– каже експерт.
Він додав, що відсутня також інформація про проведення незалежних досліджень, які б аналізували можливі альтернативи створення президентського університету і обґрунтовували необхідність обраного варіанту.
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За його словами, після 2014 року держава проводила політику зменшення кількості закладів вищої освіти і концентрації студентства у тих університетах, які можуть забезпечити кращу якість освіти.
Іван Вербицький підсумував, що пріоритетом державної політики має стати розвиток всієї системи освіти, а не створення одного університету.
Яким буде навчання у президентському виші
Володимир Зеленський вже підписав указ про створення президентського університету майбутнього.
За його словами, навчання у виші передбачатиме 30% теорії та 70% практики, а стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях.
Додамо, що найкращі студенти отримуватимуть високі стипендії, а після завершення навчання їм гарантоване працевлаштування в Україні. Також студенти та випускники зможуть реалізувати власні наукові розробки.
Шкарлет розповів про особливості університету для студентів та викладачів:
- соціальний пакет,
- безкоштовне навчання,
- соцстрахування,
- гарантоване працевлаштування випускників університету в провідних компаніях, центральних органах влади тощо.
До викладання в університеті залучатимуть найкращих українських фахівців і застосовуватимуться найсучасніші методики викладання.