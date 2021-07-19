Кошти є, а вибору немає: що не так з підвищенням кваліфікації вчителів

Кошти освітньої субвенції на підвищення кваліфікації вчителів виділили, проте у педагогів немає багато вибору, де проходити такі курси. Де школам шукати кошти на підвищення кваліфікації та як отримати гроші на оплату курсів – читайте у статті.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що, згідно з законом підвищення кваліфікації педагогів здійснюється за кошти державного та місцевих бюджетів.

До теми Вчителі можуть підвищити свою кваліфікацію за допомогою онлайн-платформи EdWay

Проте, за його словами, у бюджетних програмах обласних департаментів освіти не завжди відображаються чи не закладені кошти.

Як школі отримати кошти на підвищення кваліфікації вчителів

Чіткого алгоритму отримання коштів школою немає, і не напрацьований механізм фінансування підвищення кваліфікації, де педагог може самостійно обирати форми, різновиди, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг із підвищення кваліфікації.

Зараз ситуація така: педагог може реалізувати це право, якщо суб’єкт підвищення кваліфікації надає безоплатні послуги або педагог підвищує кваліфікацію за свій рахунок.

Сергій Горбачов зауважив, що у 2020 році школи практично не отримували кошти на підвищення кваліфікації.

Як учителю отримати гроші на оплату курсів чи тренінгів? За словами експерта, учитель не отримує кошти, так би мовити "на руки". Водночас цими коштами розпоряджається управління або школа, якщо в неї є фінансова автономія – власна бухгалтерія.

Під час формування орієнтовного плану підвищення кваліфікації, педагог має подати пропозицію до плану. Вона має містити таку інформацію:

тема (напрям, найменування) обраної програми (курсу, лекції, модуля тощо);

форма, обсяг (тривалість) програми або курсу;

назва суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації;

вартість підвищення кваліфікації або про безоплатний характер.

Цей план затверджує педрада в межах кошторису закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік.

Якщо курс в іншому місті, чи передбачена компенсація дороги і проживання? Якщо працівника спрямували для підвищення кваліфікації в інше місто, то за ним зберігається місце роботи (посада) і відбуваються виплати.

Зокрема:

збереження середньої зарплати за основним місцем роботи на час навчання;

оплата вартості проїзду працівника до місця навчання й назад;

виплата добових за кожний день перебування в дорозі в розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень, зараз це 60 гривень;

на час навчання працівників забезпечують гуртожитком готельного типу. У разі відсутності гуртожитку – відшкодування витрат, за оренду житла.

Цікаво, що до 2019 року успішно діяла система відшкодування витрат за проїзд, проживання та нарахування добових. Але тоді він збігся з пандемією коронавірусу, коли всі заходи, зокрема курси з підвищення кваліфікації, були переведені в онлайн.

Що треба знати вчителю про підвищення кваліфікації та з якими проблемами вони найчастіше стикаються – читайте у статті

Тому зараз практично всі педагоги підвищували свою кваліфікацію в онлайн-форматі й без відриву від роботи, одночасно навчаючи учнів та навчаючись самостійно. І це створює проблеми та перевантаження вчителів.

Окрім того, з державного бюджету на 2021 рік фінансується тільки перепідготовка педагогів із субвенції на НУШ. Це 400 мільйонів гривень – приблизно 900 гривень на особу.

Минулоріч усі кошти, що закладали на перепідготовку педагогів НУШ, були скорочені. Тож фактично все підвищення кваліфікації відбувалося лише за кошти місцевих бюджетів і власним коштом педагогів, – кажуть експерти.

Безкоштовні можливості з підвищення кваліфікації

Учитель може підвищувати кваліфікацію навіть в умовах нестачі коштів. Голова Ради ГО “ЕдКемп Україна” Олександр Елькін вважає, що сьогодні можна говорити про кілька важливих перемог. Йдеться про:

Лист МОН із методичними рекомендаціями "Щодо підвищення кваліфікації вчителів". Він виписує й деталізує постанову 800 (новий порядок підвищення кваліфікації, знімає багато питань.

Створення Національної платформи можливостей підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЕdWay.

Це безоплатний майданчик, який об’єднує всі пропозиції, які є на ринку для підвищення кваліфікації педпрацівників не тільки для шкіл, а і для закладів поза-, дошкільної, професійно-технічної освіти,

– зазначає Олександр Елькін.

Запуск онлайн-курсу на Prometheus "Підвищення кваліфікації педагогів: нові вимоги й можливості".

У цьому курсі все докладно розписано: процеси, етапи, рекомендації, тлумачення. До курсу залучені всі міністри й заступники, які мали стосунок до НУШ. Цей онлайн-курс має також методичне навантаження.

Олександр каже, що він ще жодного разу не чув від освітян, що вони не знайшли можливостей для свого професійного розвитку. Адже є гранти, проєкти та підтримка місцевої влади.

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До слова, на сьогодні мінімальна зарплата українських молодих вчителів становить 4 859 гривень. У педагогів вищої категорії зарплати трохи вищі, на кілька тисяч – 6 або 6,5 тисяч гривень.

А вже з грудня 2021 року вчителям мають знову підняти зарплати на 8,3%. Тому вчителі матимуть такі ставки: